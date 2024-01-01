Вночі збили 27 дронів, 19 – «локаційно втрачені», - Повітряні сили

Вночі збили 27 дронів, 19 – «локаційно втрачені», - Повітряні сили
Російські війська в ніч на 16 грудня атакували Україну 49-ма ударними безпілотниками типу Shahed і безпілотниками інших типів із районів Брянська і Орла (РФ), повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

«Станом на 08:30 підтверджено збиття 27 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників інших типів у Чернігівській, Сумській, Черкаській, Хмельницькій, Харківській і Дніпропетровській областях», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними Повітряних сил, через «активну протидію Сил оборони» ще 19 російських безпілотників не досягли своїх цілей і були «локаційно втрачені».

Нагадаємо, Сили оборони за добу знешкодили понад тисячу окупантів і 12 танків.

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