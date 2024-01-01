Сили оборони за добу знешкодили понад тисячу окупантів і 12 танків
Сьогодні, 08:59
Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці росії – лише за минулу добу відмінусували ще понад тисячу загарбників.
Також на фронті зафіксували 228 бойових зіткнень.
За наведеними даними, більше ніж половина всіх боїв відбувалася на чотирьох напрямках: Сіверському, Покровському, Курахівському і Времівському.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 16.12.24 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 763 510 (+1 070) осіб,
- танків – 9 563 (+12) од,
- бойових броньованих машин – 19 736 (+29) од,
- артилерійських систем – 21 151 (+23) од,
- РСЗВ – 1 256 (+0) од,
- засобів ППО – 1 025 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20 372 (+16) од,
- крилатих ракет – 2 943 (+0) од,
- кораблів/катерів – 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 31 480 (+82) од,
- спеціальної техніки – 3 650 (+2) од.
Дані уточнюються.
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Також на фронті зафіксували 228 бойових зіткнень.
За наведеними даними, більше ніж половина всіх боїв відбувалася на чотирьох напрямках: Сіверському, Покровському, Курахівському і Времівському.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 16.12.24 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 763 510 (+1 070) осіб,
- танків – 9 563 (+12) од,
- бойових броньованих машин – 19 736 (+29) од,
- артилерійських систем – 21 151 (+23) од,
- РСЗВ – 1 256 (+0) од,
- засобів ППО – 1 025 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20 372 (+16) од,
- крилатих ракет – 2 943 (+0) од,
- кораблів/катерів – 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 31 480 (+82) од,
- спеціальної техніки – 3 650 (+2) од.
Дані уточнюються.
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