Частіше купують у горщиках: які новорічні дерева обирають волиняни

На Волині ялинки й сосни вирощують на площі 135 гектарів. Цього року зросла кількість новорічних дерев у горщиках, які купують мешканці області.Про це Суспільному розповіла начальниця лісорозсадника Ківерцівської філії держпідприємства "Ліси України"Лучанкащороку приїздить сюди за новорічним деревом. Жінка зізнається: віддає перевагу ялинці."Я хочу вибрати ялиночку для своєї внучки. Шукаю з закритою кореневою системою, тому що вони живуть в будинку недавно й буде, до речі, їй такий подаруночок. Ялинка буде дихати свіжістю і буде далі продовжувати жити", — говорить Алла Осадовська.На плантації молодих ялинок лісорозсадника філії Ківерцівського лісогосподарства — орієнтовно 5 тисяч дерев. Хвойні тут починають продавати з п’ятирічного віку."Дерева ідуть як під зріз, так і з закритою кореневою системою. Маємо в наявності ялину звичайну, ялину колючу-голубу, сизу, ялину канадську "Коніка", сосну звичайну і сосну кримську. Люди перевагу надають все-таки новорічному дереву, яке знаходиться в контейнері для подальшого його збереження", — каже начальниця лісорозсадника Ольга Доля.За словами старшого лісничого Ківерцівської філії держпідприємства "Ліси України" Ореста Мороза, на усій території Волинської області лісівники щороку закладають нові плантації ялин та сосон. З його слів, роблять це на землях сільськогосподарського призначення, ріллях та сінокосах. Цього року нові плантації з’явилися на площі майже 14 гектарів."Ми використовуємо максимально продуктивно ці землі. От на цій ділянці був 10 років тому сінокіс, росла трава. Ми вирішили зробити саме плантацію новорічних дерев за схемою два на метр. Вони ростуть і з п’ятирічного віку сосна починає набувати товарного вигляду. Тоді ми її забираємо на новорічну ялинку", — розповідає старший лісничийДодає: деревами забезпечують кілька областей. Цього року, зі слів Ореста Мороза, вже були масштабні покупці й відправки новорічних ялинок на Одещину та Миколаїв."Новорічні ялинки, які заготовлені на лісових плантаціях, мають бути отакими бирками зачіповані. По них можна відстежити, просканувати їхнє походження: з якої вона філії чи лісництва", — говорить лісничий Олександр Свиридюк.Цього року в Ківерцівській філії держпідприємства "Ліси України" вже продали 2100 ялинок та сосон. Загалом до різдвяно-новорічних свят лісництво планує реалізувати 3000 хвойних, як і торік, додав старший лісничий Орест Мороз.