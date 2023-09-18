Клопотенко нарвався на хейт за зйомки у Києво-Печерській лаврі кулінарного шоу





Про це пише



"Поки був УПЦ МП, я міг про це лише мріяти - трапезна Києво-Печерської Лаври, а ми знімаємо різдвяний епізод про українські сакральні страви і відроджуємо культуру в самісінькій святині", - написав Євген.



Багато фоловерів не до кінця зрозуміли, що таке трапезна і яке її призначення, тому на шеф-кухаря посипався шквал критики від суспільства.



"Жах. Ганьба. Хліба та розваг для невігласів! Боже, верни Лавру істино віруючим людям", "Продовжуємо пробивати дно. Кожен раз здається, що вже нема куди, але ж ні, вам вдається", "Що робиться з цим світом. Поки матері справжніх патріотів ходять в храм, щоб молитися за своїх синів на війні, інші влаштовують незрозумілі шоу в Святині!", "Господи, яке кощунство! На що перетворили храм", - пишуть користувачі мережі під дописом Клопотенка.



Євген відповів



Євген Клопотенко зазначив, що одним із небагатьох джерел, де збереглися згадки про традиційні різдвяні страви, є архівні церковні записи.



"Саме в архівах Києво-Печерської Лаври я знайшов такі страви, як, наприклад, пиріжки з ікрою карася, цибулею та пшоном чи гороховий кисіль, про які розказав у випуску. Тож після консультацій зі святими отцями, ми вирішили відтворити справжній різдвяний стіл українців у трапезній палаті, яка була збудована в свій час як обідня зала духовенства і не виключено, що таким і був їх святковий стіл. Саме показати, не готувати чи пригощати ними", - написав він.



Шеф-кухар висловив жаль, що у частини людей це викликало негативну реакцію.



Він наголосив, що його метою не було образити почуття вірян, а поділитися з українцями чимось добрим і світлим. Саме таким, на його думку, вийшов цей епізод "Реальної історії".



"Плекаймо українське, досліджуємо свою історію та будьмо добріші", - підсумував Євген.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Відомий шеф-кухар Євген Клопотенко провів зйомки одного з випусків свого кулінарного проєкту, присвяченого українській національній кухні, у трапезній Києво-Печерської лаври. Українці захейтили знаменитість, назвавши його вчинок "кощунством".Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram ресторатора."Поки був УПЦ МП, я міг про це лише мріяти - трапезна Києво-Печерської Лаври, а ми знімаємо різдвяний епізод про українські сакральні страви і відроджуємо культуру в самісінькій святині", - написав Євген.Багато фоловерів не до кінця зрозуміли, що таке трапезна і яке її призначення, тому на шеф-кухаря посипався шквал критики від суспільства."Жах. Ганьба. Хліба та розваг для невігласів! Боже, верни Лавру істино віруючим людям", "Продовжуємо пробивати дно. Кожен раз здається, що вже нема куди, але ж ні, вам вдається", "Що робиться з цим світом. Поки матері справжніх патріотів ходять в храм, щоб молитися за своїх синів на війні, інші влаштовують незрозумілі шоу в Святині!", "Господи, яке кощунство! На що перетворили храм", - пишуть користувачі мережі під дописом Клопотенка.Євген Клопотенко зазначив, що одним із небагатьох джерел, де збереглися згадки про традиційні різдвяні страви, є архівні церковні записи."Саме в архівах Києво-Печерської Лаври я знайшов такі страви, як, наприклад, пиріжки з ікрою карася, цибулею та пшоном чи гороховий кисіль, про які розказав у випуску. Тож після консультацій зі святими отцями, ми вирішили відтворити справжній різдвяний стіл українців у трапезній палаті, яка була збудована в свій час як обідня зала духовенства і не виключено, що таким і був їх святковий стіл. Саме показати, не готувати чи пригощати ними", - написав він.Шеф-кухар висловив жаль, що у частини людей це викликало негативну реакцію.Він наголосив, що його метою не було образити почуття вірян, а поділитися з українцями чимось добрим і світлим. Саме таким, на його думку, вийшов цей епізод "Реальної історії"."Плекаймо українське, досліджуємо свою історію та будьмо добріші", - підсумував Євген.

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