Курс валют на 16 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 16 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 16 грудня. Вартість долара зменшилася. Євро і злотий зросли в ціні.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Курс долара
1 долар США – 41,60 (-5 коп.)

Курс євро
1 євро – 43,70 (+3 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий – 10,25 (+3 коп.)

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Теги: Курс валют, Луцьк
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