На Рівненщині чоловік із автомата влаштував стрілянину по натовпу

На Рівненщині чоловік із автомата влаштував стрілянину по натовпу
15 грудня вночі у селі Великі Селища Рівненської області між двома компаніями виник конфлікт, під час якого молодик з однієї з груп відкрив вогонь з автомату по представниках іншої.

Про це повідомило Рівненське районне управління поліції Відділення поліції 4 Рівненського РУП.

Стало відомо, що внаслідок стрілянини вогнепальні поранення отримали четверо хлопців. Постраждалих госпіталізували, за словами лікарів, їхньому життю нічого не загрожує.

Зловмисник одразу після інциденту втік з місця події. Однак правоохоронцям вдалося встановити його місцезнаходження та розшукати за кілька годин. Наразі вирішується питання про затримання чоловіка відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство кількох осіб. Поліція Рівненського районного управління продовжує розслідування.

Правоохоронці закликали усіх свідків події звернутися до поліції, аби допомогти встановити всі обставини злочину.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: стрілянина, Рівненщина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Рівненщині чоловік із автомата влаштував стрілянину по натовпу
Сьогодні, 05:14
Курс валют на 16 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Волинянка Тетяна Коб встановила рекорд України з боксу
Сьогодні, 01:30
16 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Під час лікування обірвалося життя солдата Миколи Дудка з Волині
15 грудень, 23:19
Схожі новини
Співробітники СБУ поранили п’ятьох нелегальних копачів бурштину на Рівненщині Співробітники СБУ поранили п’ятьох нелегальних копачів бурштину на Рівненщині
11 лютий, 2022, 17:18
На Рівненщині чоловік розстріляв компанію, одна людина загинула На Рівненщині чоловік розстріляв компанію, одна людина загинула
08 січень, 2021, 20:40
На Рівненщині невідомі обстріляли будинок і авто голови ОТГ На Рівненщині невідомі обстріляли будинок і авто голови ОТГ
10 вересень, 2019, 12:37
Стрілянина у Луцьку: ймовірних учасників переслідували на Рівненщині Стрілянина у Луцьку: ймовірних учасників переслідували на Рівненщині
06 листопад, 2018, 11:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Рівненщині чоловік із автомата влаштував стрілянину по натовпу
Сьогодні, 05:14
 0
Курс валют на 16 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
 0
Волинянка Тетяна Коб встановила рекорд України з боксу
Сьогодні, 01:30
 0
16 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Під час лікування обірвалося життя солдата Миколи Дудка з Волині
15 грудень, 23:19
 0
Медіа
відео
1/8