Як працює оновлений молодіжний центр у місті на Волині





Про це розповілаНаталія Пешук.



У мультимедійній студії, яка відкрилася в оновленому молодіжному центрі, 19-річний місцевий активіст Владислав Вакалюк розпочав зйомки документального фільму про війну.



"Вже частина матеріалу знята, але десь вже на тижні будемо знімати тут інтерв’ю. Це студія для запису різного роду відео, подкастів і навіть, можливо, музики", — говорить фахівець молодіжного центру.



Юнак волонтерить, знімає соціальні ролики та займається фотографією. З його слів, нещодавно відкрив фотовиставку "Війна очима маленького міста", завдяки якій зібрав чимало донатів.



14-річний Данило відвідує молодіжний центр з 2022 року — від початку його створення.



"Все помінялося, стало більше простору, красиво. Робимо всякі заходи, тренінги, розказують про науку", — каже відвідувач Данило Поліщук.



Оновили молодіжний центр в рамках проєкту "Молодь ТУТ" програми "Мріємо та діємо" за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку, розповіла керівниця комунального закладу Наталія Пешук. З її слів, тепер тут є нова техніка, меблі, коворкінг зона, мінікухня та інклюзивна вбиральня.



Працює молодіжний центр з вівторка по суботу з 11:00 до 19:00 години.



"Це місце для спілкування і неформальних зустрічей. На дверях в нас встановлені наліпки для людей, які мають вади зору. І також на плитці у нас тактильні елементи для того, щоб зрозуміти, куди йти", — говорить директорка закладу.



Працівники молодіжного центру проводять і виїзні заходи на території Рожищенської громади. Як додала Наталія Пешук, зараз у центрі — двоє працівників, штат планують розширити.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Оновлений молодіжний центр запрацював у місті Рожище на Волині. Його відвідує до десятка юнаків та дівчат від 14 років, які спілкуються та волонтерять.Про це розповіла Суспільному директоркаУ мультимедійній студії, яка відкрилася в оновленому молодіжному центрі, 19-річний місцевий активістрозпочав зйомки документального фільму про війну."Вже частина матеріалу знята, але десь вже на тижні будемо знімати тут інтерв’ю. Це студія для запису різного роду відео, подкастів і навіть, можливо, музики", — говорить фахівець молодіжного центру.Юнак волонтерить, знімає соціальні ролики та займається фотографією. З його слів, нещодавно відкрив фотовиставку "Війна очима маленького міста", завдяки якій зібрав чимало донатів.14-річний Данило відвідує молодіжний центр з 2022 року — від початку його створення."Все помінялося, стало більше простору, красиво. Робимо всякі заходи, тренінги, розказують про науку", — каже відвідувачОновили молодіжний центр в рамках проєкту "Молодь ТУТ" програми "Мріємо та діємо" за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку, розповіла керівниця комунального закладу Наталія Пешук. З її слів, тепер тут є нова техніка, меблі, коворкінг зона, мінікухня та інклюзивна вбиральня.Працює молодіжний центр з вівторка по суботу з 11:00 до 19:00 години."Це місце для спілкування і неформальних зустрічей. На дверях в нас встановлені наліпки для людей, які мають вади зору. І також на плитці у нас тактильні елементи для того, щоб зрозуміти, куди йти", — говорить директорка закладу.Працівники молодіжного центру проводять і виїзні заходи на території Рожищенської громади. Як додала Наталія Пешук, зараз у центрі — двоє працівників, штат планують розширити.

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