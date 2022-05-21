Волинянка Тетяна Коб встановила рекорд України з боксу

Волинянка Тетяна Коб встановила рекорд України з боксу
Спортсменка з міста Ковеля Тетяна Коб встановила рекорд як перша в Україні боксерка, яка здобула 14 чемпіонських титулів на Чемпіонатах України у ваговій категорії — до 51 кілограма.
Волинянці вручили сертифікат про рекорд, повідомили у відділенні Національного олімпійського комітету України у Волинській області.

Рекорд для спортсменки — це нагорода, що якої вона йшла, плідно працюючи й тренуючись зранку до вечора, написала Тетяна Коб у себе на сторінці в Instagram, передає Суспільне.

"Сьогодні здійснилася омріяна мрія. Моє імʼя та мої досягнення в спорті потрапили до Книги Рекордів України 2024 року. Приємно бути частинкою та рекордсменкою цього офіційного реєстру. Незважаючи на тяжкі часи, дякую нашим воїнам, які обороняють і захищають нашу Україну", — зазначила волинянка.

Довідково: волинянка Тетяна Коб — перша жінка-спортсменка, яка представляла Україну в боксі на Олімпійських іграх та посіла 5-те місце, бронзова призерка чемпіонату світу, дворазова чемпіонка, срібна та бронзова призерка чемпіонатів Європи.

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Теги: рекорд, волинянка, бокс
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