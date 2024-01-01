Під час лікування обірвалося життя солдата Миколи Дудка з Волині

Війна забрала життя ще одного захисника України - 10 грудня у лікарні населеного пункту Покровське Синельниковського району Дніпропетровської області обірвалося життя військовослужбовця Збройних сил України, 1970 року народження з Рожищенської громади.Про це повідомили у Рожищенській міській раді."Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль від цієї непоправної втрати", - йдеться у повідомленні.Траур за загиблим Героєм триватиме з 15 до 17 грудня 2024 року включно.Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.Про дату та час поховання захисника України повідомимо пізніше.