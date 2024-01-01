Під час лікування обірвалося життя солдата Миколи Дудка з Волині

Під час лікування обірвалося життя солдата Миколи Дудка з Волині
Війна забрала життя ще одного захисника України - 10 грудня у лікарні населеного пункту Покровське Синельниковського району Дніпропетровської області обірвалося життя військовослужбовця Збройних сил України Миколи Івановича Дудка, 1970 року народження з Рожищенської громади.

Про це повідомили у Рожищенській міській раді.

"Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль від цієї непоправної втрати", - йдеться у повідомленні.

Під час лікування обірвалося життя солдата Миколи Дудка з Волині


Траур за загиблим Героєм триватиме з 15 до 17 грудня 2024 року включно.

Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.

Про дату та час поховання захисника України повідомимо пізніше.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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