Під час лікування обірвалося життя солдата Миколи Дудка з Волині
15 грудень, 23:19
Війна забрала життя ще одного захисника України - 10 грудня у лікарні населеного пункту Покровське Синельниковського району Дніпропетровської області обірвалося життя військовослужбовця Збройних сил України Миколи Івановича Дудка, 1970 року народження з Рожищенської громади.
Про це повідомили у Рожищенській міській раді.
"Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль від цієї непоправної втрати", - йдеться у повідомленні.
Траур за загиблим Героєм триватиме з 15 до 17 грудня 2024 року включно.
Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.
Про дату та час поховання захисника України повідомимо пізніше.
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Про це повідомили у Рожищенській міській раді.
"Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль від цієї непоправної втрати", - йдеться у повідомленні.
Траур за загиблим Героєм триватиме з 15 до 17 грудня 2024 року включно.
Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.
Про дату та час поховання захисника України повідомимо пізніше.
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