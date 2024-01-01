Як відключатимуть світло на Волині 16 грудня: оприлюднено графіки

В Україні завтра, 16 грудня, розпочнуть застосовувати нові графіки обмеження споживання електроенергії, котрі передбачатимуть можливість відключення не лише цілої, а й половини черги.Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».Зазначається, що для побутових споживачів 16 грудня час застосування і обсяг обмежень будуть такими:07.00 — 08.00 — одна черга відключень;08.00 — 12.00 — дві черги відключень;12.00 — 15.00 — півтори черги відключень;15.00 — 17.00 — дві черги відключень;17.00 — 19.00 — півтори черги відключень;19.00 — 20.00 — одна черга відключень.Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності застосовуватимуть з 07.00 до 21.00.Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго в соцмережах, — наголошують в «Укренерго».