Як відключатимуть світло на Волині 16 грудня: оприлюднено графіки
Сьогодні, 22:12
В Україні завтра, 16 грудня, розпочнуть застосовувати нові графіки обмеження споживання електроенергії, котрі передбачатимуть можливість відключення не лише цілої, а й половини черги.
Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».
Зазначається, що для побутових споживачів 16 грудня час застосування і обсяг обмежень будуть такими:
07.00 — 08.00 — одна черга відключень;
08.00 — 12.00 — дві черги відключень;
12.00 — 15.00 — півтори черги відключень;
15.00 — 17.00 — дві черги відключень;
17.00 — 19.00 — півтори черги відключень;
19.00 — 20.00 — одна черга відключень.
Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності застосовуватимуть з 07.00 до 21.00.
Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго в соцмережах, — наголошують в «Укренерго».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».
Зазначається, що для побутових споживачів 16 грудня час застосування і обсяг обмежень будуть такими:
07.00 — 08.00 — одна черга відключень;
08.00 — 12.00 — дві черги відключень;
12.00 — 15.00 — півтори черги відключень;
15.00 — 17.00 — дві черги відключень;
17.00 — 19.00 — півтори черги відключень;
19.00 — 20.00 — одна черга відключень.
Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності застосовуватимуть з 07.00 до 21.00.
Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго в соцмережах, — наголошують в «Укренерго».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Як відключатимуть світло на Волині 16 грудня: оприлюднено графіки
Сьогодні, 22:12
У Луцьку з вікна випав чоловік: людина сильно травмувалася
Сьогодні, 21:15
На Волині під льодом у водоймі знайшли тіло чоловіка
Сьогодні, 20:38
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 16 грудня
Сьогодні, 20:00
Шольц укотре виступив проти надання Україні ракет Taurus
Сьогодні, 19:16