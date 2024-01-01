Як відключатимуть світло на Волині 16 грудня: оприлюднено графіки

Як відключатимуть світло на Волині 16 грудня: оприлюднено графіки
В Україні завтра, 16 грудня, розпочнуть застосовувати нові графіки обмеження споживання електроенергії, котрі передбачатимуть можливість відключення не лише цілої, а й половини черги.

Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Зазначається, що для побутових споживачів 16 грудня час застосування і обсяг обмежень будуть такими:

07.00 — 08.00 — одна черга відключень;
08.00 — 12.00 — дві черги відключень;
12.00 — 15.00 — півтори черги відключень;
15.00 — 17.00 — дві черги відключень;
17.00 — 19.00 — півтори черги відключень;
19.00 — 20.00 — одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності застосовуватимуть з 07.00 до 21.00.

Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго в соцмережах, — наголошують в «Укренерго».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: відключення світла, Волинь, Укренерго
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як відключатимуть світло на Волині 16 грудня: оприлюднено графіки
Сьогодні, 22:12
У Луцьку з вікна випав чоловік: людина сильно травмувалася
Сьогодні, 21:15
На Волині під льодом у водоймі знайшли тіло чоловіка
Сьогодні, 20:38
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 16 грудня
Сьогодні, 20:00
Шольц укотре виступив проти надання Україні ракет Taurus
Сьогодні, 19:16
Схожі новини
Відключень світла на Волині буде багато: повідомили про графіки на 14 грудня Відключень світла на Волині буде багато: повідомили про графіки на 14 грудня
14 грудень, 10:12
Відключення світла 13 грудня на Волині: оприлюднено графіки Відключення світла 13 грудня на Волині: оприлюднено графіки
12 грудень, 21:15
Графік відключення електрики 11 грудня на Волині: коли не буде світла Графік відключення електрики 11 грудня на Волині: коли не буде світла
10 грудень, 21:15
Як відключатимуть світло на Волині 9 грудня: оприлюднено графіки Як відключатимуть світло на Волині 9 грудня: оприлюднено графіки
08 грудень, 21:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як відключатимуть світло на Волині 16 грудня: оприлюднено графіки
Сьогодні, 22:12
 0
У Луцьку з вікна випав чоловік: людина сильно травмувалася
Сьогодні, 21:15
 0
На Волині під льодом у водоймі знайшли тіло чоловіка
Сьогодні, 20:38
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 16 грудня
Сьогодні, 20:00
 0
Шольц укотре виступив проти надання Україні ракет Taurus
Сьогодні, 19:16
 0
Медіа
відео
1/8