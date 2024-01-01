16 грудня на Волині: гортаючи календар
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16 грудня 2011 року розпочало роботу інтернет-видання ВолиньPost. Тож сьогодні нам – 13 років.
Колектив ВолиньPost щиро дякує кожному зі своїх читачів за увагу до нашої роботи, зацікавленість матеріалами, конструктивну критику та мотивацію щодня ставати для вас джерелом оперативних, якісних новин. Саме завдяки кожному з наших читачів ВолиньPost є популярним та рейтинговим інтернет-виданням.
Цього дня також особите свято відзначають кандидат філологічних наук, доцент Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Олена Кошелюк, журналістка Оксана Коваленко, завідувачка дитячого садочка №1 міста Луцька Тетяна Мех.
Також день народження відзначають Ковельський міський голова Ігор Чайка, юрист Володимир Кривович та багаторічний гравець клубу "Волинь" Луцьк Володимир Антонюк.
16 грудня іменини святкують Федори.
ВолиньPost вітає земляків із особистим святом і зичить професійних успіхів, здоров’я та натхнення на добрі справи для Волині.
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Колектив ВолиньPost щиро дякує кожному зі своїх читачів за увагу до нашої роботи, зацікавленість матеріалами, конструктивну критику та мотивацію щодня ставати для вас джерелом оперативних, якісних новин. Саме завдяки кожному з наших читачів ВолиньPost є популярним та рейтинговим інтернет-виданням.
Цього дня також особите свято відзначають кандидат філологічних наук, доцент Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Олена Кошелюк, журналістка Оксана Коваленко, завідувачка дитячого садочка №1 міста Луцька Тетяна Мех.
Також день народження відзначають Ковельський міський голова Ігор Чайка, юрист Володимир Кривович та багаторічний гравець клубу "Волинь" Луцьк Володимир Антонюк.
16 грудня іменини святкують Федори.
ВолиньPost вітає земляків із особистим святом і зичить професійних успіхів, здоров’я та натхнення на добрі справи для Волині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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