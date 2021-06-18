У Луцьку з вікна випав чоловік: людина сильно травмувалася
Сьогодні, 21:15
У Луцьку на вулиці Відродження з вікна другого поверху випав чоловік.
Про це Волинським Новинам повідомили очевидці.
Інцидент стався близько 14 години.
У Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф зазначили, що на місце пригоди оперативно прибула швидка.
Постраждалого чоловіка госпіталізували в обласну лікарню. У нього діагностували кататравму, закриту черепно-мозкову травму, струс.
34-річний чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.
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Про це Волинським Новинам повідомили очевидці.
Інцидент стався близько 14 години.
У Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф зазначили, що на місце пригоди оперативно прибула швидка.
Постраждалого чоловіка госпіталізували в обласну лікарню. У нього діагностували кататравму, закриту черепно-мозкову травму, струс.
34-річний чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.
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