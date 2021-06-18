У Луцьку з вікна випав чоловік: людина сильно травмувалася

У Луцьку з вікна випав чоловік: людина сильно травмувалася
У Луцьку на вулиці Відродження з вікна другого поверху випав чоловік.

Про це Волинським Новинам повідомили очевидці.

Інцидент стався близько 14 години.

У Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф зазначили, що на місце пригоди оперативно прибула швидка.

Постраждалого чоловіка госпіталізували в обласну лікарню. У нього діагностували кататравму, закриту черепно-мозкову травму, струс.

34-річний чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: чоловік, падіння
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку з вікна випав чоловік: людина сильно травмувалася
Сьогодні, 21:15
На Волині під льодом у водоймі знайшли тіло чоловіка
Сьогодні, 20:38
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 16 грудня
Сьогодні, 20:00
Шольц укотре виступив проти надання Україні ракет Taurus
Сьогодні, 19:16
На Курщині північнокорейці зазнали втрат і розстріляли кадирівців, - розвідка
Сьогодні, 18:23
Схожі новини
У Ковелі чоловік вистрибнув з вікна багатоповерхівки, а потім піднявся і побіг. ВІДЕО У Ковелі чоловік вистрибнув з вікна багатоповерхівки, а потім піднявся і побіг. ВІДЕО
18 червень, 2021, 11:10
У тубдиспансері Луцька прокоментували трагедію із падінням пацієнта з вікна У тубдиспансері Луцька прокоментували трагедію із падінням пацієнта з вікна
18 лютий, 2021, 14:34
У Луцьку з вікна тубдиспансеру випав чоловік У Луцьку з вікна тубдиспансеру випав чоловік
18 лютий, 2021, 11:18
На Волині чоловік випав з вікна готелю. ВІДЕО На Волині чоловік випав з вікна готелю. ВІДЕО
24 жовтень, 2020, 21:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку з вікна випав чоловік: людина сильно травмувалася
Сьогодні, 21:15
 0
На Волині під льодом у водоймі знайшли тіло чоловіка
Сьогодні, 20:38
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 16 грудня
Сьогодні, 20:00
 0
Шольц укотре виступив проти надання Україні ракет Taurus
Сьогодні, 19:16
 0
На Курщині північнокорейці зазнали втрат і розстріляли кадирівців, - розвідка
Сьогодні, 18:23
 0
Медіа
відео
1/8