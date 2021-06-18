У Луцьку з вікна випав чоловік: людина сильно травмувалася





Про це



Інцидент стався близько 14 години.



У Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф зазначили, що на місце пригоди оперативно прибула швидка.



Постраждалого чоловіка госпіталізували в обласну лікарню. У нього діагностували кататравму, закриту черепно-мозкову травму, струс.



34-річний чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на вулиці Відродження з вікна другого поверху випав чоловік.Про це Волинським Новинам повідомили очевидці.Інцидент стався близько 14 години.У Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф зазначили, що на місце пригоди оперативно прибула швидка.Постраждалого чоловіка госпіталізували в обласну лікарню. У нього діагностували кататравму, закриту черепно-мозкову травму, струс.34-річний чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.

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