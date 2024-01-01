На Волині під льодом у водоймі знайшли тіло чоловіка
Сьогодні, 20:38
Вчора, 14 грудня, у Ковелі в районі ліцею «Оберіг» у водоймі під льодом підлітки помітили тіло чоловіка у верхньому одязі.
Про це «Ковель media» стало відомо з власних джерел.
На місце пригоди прибули працівники поліції та рятувальники. Офіційного повідомлення від них наразі немає.
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Про це «Ковель media» стало відомо з власних джерел.
На місце пригоди прибули працівники поліції та рятувальники. Офіційного повідомлення від них наразі немає.
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