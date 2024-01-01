На Волині під льодом у водоймі знайшли тіло чоловіка





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На місце пригоди прибули працівники поліції та рятувальники. Офіційного повідомлення від них наразі немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вчора, 14 грудня, у Ковелі в районі ліцею «Оберіг» у водоймі під льодом підлітки помітили тіло чоловіка у верхньому одязі.Про це «Ковель media» стало відомо з власних джерел.На місце пригоди прибули працівники поліції та рятувальники. Офіційного повідомлення від них наразі немає.

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