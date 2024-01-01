На Волині під льодом у водоймі знайшли тіло чоловіка

На Волині під льодом у водоймі знайшли тіло чоловіка
Вчора, 14 грудня, у Ковелі в районі ліцею «Оберіг» у водоймі під льодом підлітки помітили тіло чоловіка у верхньому одязі.

Про це «Ковель media» стало відомо з власних джерел.

На місце пригоди прибули працівники поліції та рятувальники. Офіційного повідомлення від них наразі немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Ковель, утопленик
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку з вікна випав чоловік: людина сильно травмувалася
Сьогодні, 21:15
На Волині під льодом у водоймі знайшли тіло чоловіка
Сьогодні, 20:38
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 16 грудня
Сьогодні, 20:00
Шольц укотре виступив проти надання Україні ракет Taurus
Сьогодні, 19:16
На Курщині північнокорейці зазнали втрат і розстріляли кадирівців, - розвідка
Сьогодні, 18:23
Схожі новини
На Волині з'явився другий МсDonalds. ФОТО На Волині з'явився другий МсDonalds. ФОТО
11 грудень, 23:19
На Волині однорічна дитина опинилась за зачиненими дверима квартири На Волині однорічна дитина опинилась за зачиненими дверима квартири
06 грудень, 16:37
Матір загиблого офіцера з Волині передала в музей прапор із підписами воїнів, яких врятував її син Матір загиблого офіцера з Волині передала в музей прапор із підписами воїнів, яких врятував її син
04 грудень, 07:20
У волинянки конфіскували феєрверків на понад 800 тисяч гривень У волинянки конфіскували феєрверків на понад 800 тисяч гривень
03 грудень, 21:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку з вікна випав чоловік: людина сильно травмувалася
Сьогодні, 21:15
 0
На Волині під льодом у водоймі знайшли тіло чоловіка
Сьогодні, 20:38
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 16 грудня
Сьогодні, 20:00
 0
Шольц укотре виступив проти надання Україні ракет Taurus
Сьогодні, 19:16
 0
На Курщині північнокорейці зазнали втрат і розстріляли кадирівців, - розвідка
Сьогодні, 18:23
 0
Медіа
відео
1/8