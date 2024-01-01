Шольц укотре виступив проти надання Україні ракет Taurus

Олаф Шольц заявив, що не підтримує позицію кандидата на посаду очільника уряду Фрідріха Мерца щодо надання Україні далекобійних ракет Taurus.



Слова Шольца передає німецьке видання n-tv, пише



«Ми чітко виступаємо проти всіх гарячих голів, які вважають, що ми повинні робити все що завгодно. Ми не дамо дозволу на розгортання далекобійних озброєнь, що постачаються з Німеччини, на російській території в глибині країни — так буде і надалі», — заявив канцлер.



Водночас він наголосив, що виступає за підтримку України й за те, аби «не залишати її наодинці в її захисті суверенітету власної країни та демократії».



Шольц неодноразово виступав проти постачання цих ракет Україні, натомість Фрідріх Мерц припускав, що передасть Україні Taurus, якщо стане канцлером, але зробить це не «просто так».



Спершу, на його думку, треба сказати російському лідеру володимиру путіну, щоб він припинив обстрілювати цивільні об’єкти України.



TAURUS від Німеччини

Очільниця Європейського парламенту Роберта Мецола вважає, що Німеччина повинна якнайшвидше поставити Україні свої далекобійні ракети TAURUS і дозволити використовувати їх для ударів по цілях на території росії.



Тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц мотивує відмову від постачання Києву ракет TAURUS загрозою втягування Німеччини у війну. Однопартієць Шольца, чинний міністр оборони Німеччини від Соціал-демократичної партії Борис Пісторіус, також заявив, що постачання цих крилатих ракет не змінять ситуацію в Україні.



Зазначимо, що ця авіаційна дозвукова крилата ракета призначена для високоточного ураження цілей на дальності до 500 км. Німеччина на початку 2000-х років замовила 600 ракет TAURUS для своїх повітряних сил. Однак, за даними німецьких ЗМІ, Бундесвер наразі має лише 150 боєготових TAURUS.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Канцлер Німеччинизаявив, що не підтримує позицію кандидата на посаду очільника уряду Фрідріха Мерца щодо надання Україні далекобійних ракет Taurus.Слова Шольца передає німецьке видання n-tv, пише Громадське «Ми чітко виступаємо проти всіх гарячих голів, які вважають, що ми повинні робити все що завгодно. Ми не дамо дозволу на розгортання далекобійних озброєнь, що постачаються з Німеччини, на російській території в глибині країни — так буде і надалі», — заявив канцлер.Водночас він наголосив, що виступає за підтримку України й за те, аби «не залишати її наодинці в її захисті суверенітету власної країни та демократії».Шольц неодноразово виступав проти постачання цих ракет Україні, натомість Фрідріх Мерц припускав, що передасть Україні Taurus, якщо стане канцлером, але зробить це не «просто так».Спершу, на його думку, треба сказати російському лідеру володимиру путіну, щоб він припинив обстрілювати цивільні об’єкти України.TAURUS від НімеччиниОчільниця Європейського парламенту Роберта Мецола вважає, що Німеччина повинна якнайшвидше поставити Україні свої далекобійні ракети TAURUS і дозволити використовувати їх для ударів по цілях на території росії.Тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц мотивує відмову від постачання Києву ракет TAURUS загрозою втягування Німеччини у війну. Однопартієць Шольца, чинний міністр оборони Німеччини від Соціал-демократичної партії Борис Пісторіус, також заявив, що постачання цих крилатих ракет не змінять ситуацію в Україні.Зазначимо, що ця авіаційна дозвукова крилата ракета призначена для високоточного ураження цілей на дальності до 500 км. Німеччина на початку 2000-х років замовила 600 ракет TAURUS для своїх повітряних сил. Однак, за даними німецьких ЗМІ, Бундесвер наразі має лише 150 боєготових TAURUS.

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