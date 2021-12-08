Погрожував фізичною розправою: у Луцьку судили чоловіка за домашнє насильство

Погрожував фізичною розправою, душив та лаяв: у Луцьку оштрафували чоловіка за домашнє насильство.Справу розглядали у Луцькому міськрайонному суді, пишутьЯк вказується у протоколі поліцейських, інцидент стався 2 листопада. Пізно ввечері. за адресою свого проживання вчинив домашнє насильство психологічного та фізичного характеру щодо своєї дружини. Зокрема, ображав жінку нецензурною лайкою, погрожував фізичною розправою, душив, внаслідок чого завдав шкоди її психологічному та фізичному здоров’ю.Поліцейські, які прибули на виклик, винесли стосовно кривдника терміновий заборонний припис.У судове засідання домашній тиран не з’явився, хоча його інформували про час та місце розгляду справи.Суд врахував, що лучанин повторно протягом року скоїв однорідне правопорушення, за яке його раніше вже притягували до адмінвідповідальності. Відтак Віктора Б. оштрафували на 340 гривень. Також він має сплатити 605 гривень судового збору.