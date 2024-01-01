У Запорізькій ОВА назвали ворожою ІПСО чутки про наступ на Запоріжжя

Іван Федоров назвав ворожими інформаційно-психологічними операціями чутки про наступ на Запоріжжя.



Про це посадовець заявив на своєму брифінгу, передає



«Ми бачимо, що відбувається з військовою ситуацією. Нас лякають з вересня, якщо я не помиляюсь, от зараз буде наступ на Запоріжжя. У жовтні — наступ на Запоріжжя, в листопаді — от вони вже пішли, а в грудні — все, збираємо валізи. Це все — ІПСО, але на яку суспільство реагує», — заявив Федоров.



Водночас він додав, що в селищі Комишуваха, яке розташоване за 20 км від лінії фронту, свідомо не розпочали будівництво підземної школи, позаяк з цього, за словами Федорова, можуть зробити неправильну оцінку.



«Щоб не робити будівництво шкіл токсичним, ми поставили будівництво на паузу і вирішимо разом з Кушугумською громадою, можливо, ми будемо звідти возити дітей», — пояснив він.



Глава ОВА додав, що це наразі єдина школа, на яку є гроші, але будівництво свідомо не розпочали.



Раніше в Силах оборони півдня повідомляли, що російські війська готуються до проведення штурмових дій на Запорізькому напрямку, а втім, про повноцінний наступ наразі не йдеться.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Глава Запорізької ОВАназвав ворожими інформаційно-психологічними операціями чутки про наступ на Запоріжжя.Про це посадовець заявив на своєму брифінгу, передає «Укрінформ» «Ми бачимо, що відбувається з військовою ситуацією. Нас лякають з вересня, якщо я не помиляюсь, от зараз буде наступ на Запоріжжя. У жовтні — наступ на Запоріжжя, в листопаді — от вони вже пішли, а в грудні — все, збираємо валізи. Це все — ІПСО, але на яку суспільство реагує», — заявив Федоров.Водночас він додав, що в селищі Комишуваха, яке розташоване за 20 км від лінії фронту, свідомо не розпочали будівництво підземної школи, позаяк з цього, за словами Федорова, можуть зробити неправильну оцінку.«Щоб не робити будівництво шкіл токсичним, ми поставили будівництво на паузу і вирішимо разом з Кушугумською громадою, можливо, ми будемо звідти возити дітей», — пояснив він.Глава ОВА додав, що це наразі єдина школа, на яку є гроші, але будівництво свідомо не розпочали.Раніше в Силах оборони півдня повідомляли, що російські війська готуються до проведення штурмових дій на Запорізькому напрямку, а втім, про повноцінний наступ наразі не йдеться.

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