У Грузії на гірськолижному курорті загинули 12 працівників ресторану





За даними МВС, тіла знайшли у спальній зоні на другому поверсі ресторану. Попередньо, загиблі є працівниками закладу, пише



Як йдеться у повідомленні поліції, жодних зовнішніх ознак насильства на тілах немає. При цьому, за попередньою інформацією слідства, у закритому приміщенні біля спалень було встановлено генератор. Ймовірно, його увімкнули напередодні після того, як у ресторані відключили електроенергію.



На місці працюють експерти-криміналісти, допитуються свідки. Для встановлення точної причини смертей призначено судово-медичну експертизу. Порушено кримінальну справу за статтею 116 КК Грузії – “Заподіяння смерті через необережність”.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На гірськолижному курорті в Гудаурі в ресторані індійської кухні було виявлено тіла 12 осіб – 11 іноземців та 1 громадянина Грузії, передає “Эхо Кавказа” із посиланням на дані правоохоронців.За даними МВС, тіла знайшли у спальній зоні на другому поверсі ресторану. Попередньо, загиблі є працівниками закладу, пише LB.ua Як йдеться у повідомленні поліції, жодних зовнішніх ознак насильства на тілах немає. При цьому, за попередньою інформацією слідства, у закритому приміщенні біля спалень було встановлено генератор. Ймовірно, його увімкнули напередодні після того, як у ресторані відключили електроенергію.На місці працюють експерти-криміналісти, допитуються свідки. Для встановлення точної причини смертей призначено судово-медичну експертизу. Порушено кримінальну справу за статтею 116 КК Грузії – “Заподіяння смерті через необережність”.

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