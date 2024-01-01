Час зі світлом збільшать: з понеділка запрацюють нові правила формування графіків відключень





Про це повідомляє гендиректор електропостачальника YASNO Сергій Коваленко та пресслужба "ДТЕК", пише



За повідомленням, оновлені графіки почнуть діяти з понеділка. Вони передбачають поділення усіх 6 груп відключень, які існували раніше на 12 підгруп. Це дозволить енергетикам більш гнучко підходити до відключень: за потреби вимикати світло тільки половині групи, а не всю одразу.



Окрім цього, за новими правилами, основним часовим розподілом відключень будуть не години, а пів години.



"Сукупно такий підхід дає 56 годин зі світлом протягом тижня для кожної черги, на відміну від 38 годин, як було в попередніх версіях графіків", – каже гендиректор YASNO Сергій Коваленко.



Зрештою, з понеділка оновлені правила формування черг відключень діятимуть по усій країні однаково.



За словами ДТЕК, оновлені правила дозволять мати мінімум 3,5 години зі світло між відключеннями.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З понеділка 16 грудня НЕК "Укренерго" запроваджує нові правила формування графіків відключення електроенергії, які будуть однакові по усій країні, вони також передбачають більше часу зі світлом.Про це повідомляє гендиректор електропостачальника YASNOта пресслужба "ДТЕК", пише ЕП За повідомленням, оновлені графіки почнуть діяти з понеділка. Вони передбачають поділення усіх 6 груп відключень, які існували раніше на 12 підгруп. Це дозволить енергетикам більш гнучко підходити до відключень: за потреби вимикати світло тільки половині групи, а не всю одразу.Окрім цього, за новими правилами, основним часовим розподілом відключень будуть не години, а пів години."Сукупно такий підхід дає 56 годин зі світлом протягом тижня для кожної черги, на відміну від 38 годин, як було в попередніх версіях графіків", – каже гендиректор YASNO Сергій Коваленко.Зрештою, з понеділка оновлені правила формування черг відключень діятимуть по усій країні однаково.За словами ДТЕК, оновлені правила дозволять мати мінімум 3,5 години зі світло між відключеннями.

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