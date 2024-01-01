У місті на Волині на кілька днів закриють залізничний переїзд: яка причина





У ці дні працівники відокремленого підрозділу “Ковельська дистанція колії” вкладатимуть залізобетонні плити переїзного настилу, розповіла Тетяна Ізотова.



З її слів, через закриття переїзду транспорт у ці дні рухатиметься за погодженою схемою.



За умови безперебійного виконання робіт переїзд може бути відкритий раніше 20 грудня, додала Тетяна Ізотова.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 16 по 20 грудня у місті Володимирі на Волині буде закритий для автомобілів та автобусів залізничний переїзд на вулиці Князя Олега.У ці дні працівники відокремленого підрозділу “Ковельська дистанція колії” вкладатимуть залізобетонні плити переїзного настилу, розповіла Суспільному начальниця зв’язків з громадськістю Володимирської міськрадиЗ її слів, через закриття переїзду транспорт у ці дні рухатиметься за погодженою схемою.За умови безперебійного виконання робіт переїзд може бути відкритий раніше 20 грудня, додала Тетяна Ізотова.

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