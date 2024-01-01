У місті на Волині на кілька днів закриють залізничний переїзд: яка причина
Сьогодні, 12:25
З 16 по 20 грудня у місті Володимирі на Волині буде закритий для автомобілів та автобусів залізничний переїзд на вулиці Князя Олега.
У ці дні працівники відокремленого підрозділу “Ковельська дистанція колії” вкладатимуть залізобетонні плити переїзного настилу, розповіла Суспільному начальниця зв’язків з громадськістю Володимирської міськради Тетяна Ізотова.
З її слів, через закриття переїзду транспорт у ці дні рухатиметься за погодженою схемою.
За умови безперебійного виконання робіт переїзд може бути відкритий раніше 20 грудня, додала Тетяна Ізотова.
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У ці дні працівники відокремленого підрозділу “Ковельська дистанція колії” вкладатимуть залізобетонні плити переїзного настилу, розповіла Суспільному начальниця зв’язків з громадськістю Володимирської міськради Тетяна Ізотова.
З її слів, через закриття переїзду транспорт у ці дні рухатиметься за погодженою схемою.
За умови безперебійного виконання робіт переїзд може бути відкритий раніше 20 грудня, додала Тетяна Ізотова.
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