У місті на Волині на кілька днів закриють залізничний переїзд: яка причина

У місті на Волині на кілька днів закриють залізничний переїзд: яка причина
З 16 по 20 грудня у місті Володимирі на Волині буде закритий для автомобілів та автобусів залізничний переїзд на вулиці Князя Олега.

У ці дні працівники відокремленого підрозділу “Ковельська дистанція колії” вкладатимуть залізобетонні плити переїзного настилу, розповіла Суспільному начальниця зв’язків з громадськістю Володимирської міськради Тетяна Ізотова.

З її слів, через закриття переїзду транспорт у ці дні рухатиметься за погодженою схемою.

За умови безперебійного виконання робіт переїзд може бути відкритий раніше 20 грудня, додала Тетяна Ізотова.
У місті на Волині на кілька днів закриють залізничний переїзд: яка причина

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Теги: Волинь, переїзд
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