Масштабна ДТП поблизу Львова: семеро людей загинули, ще троє постраждали

Внаслідок масштабної ДТП поблизу Львова семеро людей загинули, ще троє постраждали. Відомо, що пеподалік села Чижиків зіткнулися авто BMW, автопоїзд DAF та мікроавтобус Mercedes Sprinter.Про це повідомляє поліція Львівської області."Семеро осіб загинули та троє травмовані внаслідок масштабної ДТП поблизу Львова – поліцейські проводять розслідування", — ідеться у повідомленні.За інформацією поліції, подія сталася сьогодні, 15 грудня, о 05.30 на автодорозі "Тернопіль — Львів — Рава-Руська" неподалік села Чижиків Львівського району.За попередньою інформацією, відбулося зіткнення трьох транспортних засобів: автомобіля BMW, автопоїзда DAF, мікроавтобуса Mercedes Sprinter.Внаслідок зіткнення на місці ДТП загинули семеро людей — пасажири мікроавтобуса Mercedes Sprinter, дані яких уточнюються.Крім того, троє осіб було травмовано – 45-річний водій вантажівки, 39-річний кермувальник мікроавтобуса та його 23-річна пасажирка. Вони госпіталізовані у лікувальні заклади Львова.За фактом ДТП слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.Триває досудове розслідування.