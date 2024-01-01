У громаді на Волині на прибирання вулиць спрямують 28 мільйонів





Ці послуги надаватимуть до 31 грудня 2025 року, пишуть



Тендер на відповідні роботи на сайті prozorro.gov.ua оголосило управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Ковельської міської ради. Пропозиції учасників приймають до 17 грудня.



Очікувана вартість робіт – 28 086 491 грн.



Як вказано в супровідній документації, ідеться про прибирання проїжджої частини вулиць, прибирання тротуарів, прибирання та косіння газонів у Ковелі та старостинських округах громади, а також про ліквідацію несанкціонованих сміттєзвалищ і зимове утримання територій.



Із вулиць громади прибиратимуть сміття (в тому числі з урн) та змети, рештки з рекламних оголошень, побутові відходи, опале листя, накопичені відходи деревини та гілля, рештки рослин, будівельні та великогабаритні відходи, залишки технологічних матеріалів, що застосовувалися для зимового утримання доріг, сніг та сніжно-льодовий накат. Змети та сміття вивозитимуть на полігон твердих побутових відходів в урочищі Люблинець Ковельської громади.



Серед вимог до учасників торгів – наявність спеціалізованої техніки та персоналу відповідної кваліфікації; чітке дотримання режимів і графіків прибирання; забезпечення належного санітарного стану території, що прибирається; обов’язкове забезпечення вивезення зметів та сміття на полігон; наявність GPS-навігації на прибиральній техніці та техніці, яка вивозить сміття, з наданням програмного забезпечення з відповідними правами доступу для контролю за переміщенням техніки; очищення від ґрунту та порослі території вздовж дорожніх бордюр, зі сторони газону та тротуару; дотримання природоохоронного та санітарного законодавства; зона прибирання/косіння визначається в межах червоних ліній вулично-дорожньої мережі (від початку нумерації будинків).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковельській громаді запланували витратити на послуги з прибирання та підмітання вулиць понад 28 мільйонів гривень.Ці послуги надаватимуть до 31 грудня 2025 року, пишуть Волинські новини Тендер на відповідні роботи на сайті prozorro.gov.ua оголосило управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Ковельської міської ради. Пропозиції учасників приймають до 17 грудня.Очікувана вартість робіт – 28 086 491 грн.Як вказано в супровідній документації, ідеться про прибирання проїжджої частини вулиць, прибирання тротуарів, прибирання та косіння газонів у Ковелі та старостинських округах громади, а також про ліквідацію несанкціонованих сміттєзвалищ і зимове утримання територій.Із вулиць громади прибиратимуть сміття (в тому числі з урн) та змети, рештки з рекламних оголошень, побутові відходи, опале листя, накопичені відходи деревини та гілля, рештки рослин, будівельні та великогабаритні відходи, залишки технологічних матеріалів, що застосовувалися для зимового утримання доріг, сніг та сніжно-льодовий накат. Змети та сміття вивозитимуть на полігон твердих побутових відходів в урочищі Люблинець Ковельської громади.Серед вимог до учасників торгів – наявність спеціалізованої техніки та персоналу відповідної кваліфікації; чітке дотримання режимів і графіків прибирання; забезпечення належного санітарного стану території, що прибирається; обов’язкове забезпечення вивезення зметів та сміття на полігон; наявність GPS-навігації на прибиральній техніці та техніці, яка вивозить сміття, з наданням програмного забезпечення з відповідними правами доступу для контролю за переміщенням техніки; очищення від ґрунту та порослі території вздовж дорожніх бордюр, зі сторони газону та тротуару; дотримання природоохоронного та санітарного законодавства; зона прибирання/косіння визначається в межах червоних ліній вулично-дорожньої мережі (від початку нумерації будинків).

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