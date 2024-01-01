У Луцьк привезуть Вифлеємський Вогонь, - Укрзалізниця





Про це повідомляють на сторінці



Попри повітряну тривогу, церемонія передачі Вифлеємського вогню відбулась в укритті - а після її закінчення всі охочі могли забрати вогонь до власних домівок.



Укрзалізниця вчетверте доставляє світло Вифлеємського вогню по Україні - ця тепла традиція, яку започаткувала скаутська організація "Пласт», щорічно в холодний зимовий період зігріває серця українців по всій країні.



Вже 16 грудня всі охочі зможуть отримати Вогонь для свого дому на вокзалах Києва, Вінниці, Хмельницького, Тернополя, Ужгорода, Львова, Івано-Франківська, Чернівців, Рівного, Луцька, Коростеня, Знам‘янки, Дніпра, Запоріжжя, Одеси, Полтави, Краматорська, Харкова, Ізюму, Чернігова, Конотопу та Миколаєва, де будуть встановлені безпечні стенди з Вифлеємським вогнем миру.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вифлеємський вогонь був успішно доставлений 15 грудня до Києва та відправився далі по країні.Про це повідомляють на сторінці Укрзалізниці у facebook Попри повітряну тривогу, церемонія передачі Вифлеємського вогню відбулась в укритті - а після її закінчення всі охочі могли забрати вогонь до власних домівок.Укрзалізниця вчетверте доставляє світло Вифлеємського вогню по Україні - ця тепла традиція, яку започаткувала скаутська організація "Пласт», щорічно в холодний зимовий період зігріває серця українців по всій країні.Вже 16 грудня всі охочі зможуть отримати Вогонь для свого дому на вокзалах Києва, Вінниці, Хмельницького, Тернополя, Ужгорода, Львова, Івано-Франківська, Чернівців, Рівного, Луцька, Коростеня, Знам‘янки, Дніпра, Запоріжжя, Одеси, Полтави, Краматорська, Харкова, Ізюму, Чернігова, Конотопу та Миколаєва, де будуть встановлені безпечні стенди з Вифлеємським вогнем миру.

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