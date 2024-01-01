Черги та півчерги: що означають нові графіки відключень на Волині





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Так, графіки погодинних відключень на тиждень будуть уніфіковані для всіх регіонів України.



Це дозволить операторам систем розподілу більш гнучко застосовувати обмеження від Укренерго та відключати менше споживачів.



Видання



Після оновлення часових слотів графіки ймовірних відключень містять:



- білі зони, коли світло світло точно є;

- світло-сірі зони, коли світла може не бути.







Що саме зміниться?



1. Кожна черга споживачів буде поділена на дві підчерги. Щоб точно дізнатись, в якій ви підчерзі, перевірте свою адресу у графіках відключень у нас на сайті або у застосунку.



2. У графіку з’являться пів годинні інтервали.



3. Мінімальний час зі світлом між відключеннями збільшиться до 3,5 годин (замість 2 годин, як було раніше).





Для чого потрібно оновлювати графіки?

Раніше графіки відключень відрізнялись в залежності від області.



Це ускладнювало керування енергосистемою під час атак і тому був потрібний єдиний підхід до графіків по всій країні. Він дозволить більш гнучко застосовувати обмеження.



Які переваги нового підходу?

1. Графіки стали більш деталізованими, що допоможе краще планувати свій день.



2. Графіки складаються так, щоб уникнути перевантажень при переході між чергами.



3. Розподіл споживачів на рівномірні підчерги дозволяє відключати меншу кількість споживачів.



4. Мінімум 3,5 години світла між можливими відключеннями. Цього часу достатньо, щоб зарядити пристрої та прогріти будинок.







Тим часом, у «Волиньобленерго» зазначили, що в українській енергосистемі зберігається дефіцит потужності через пошкодження ключових об'єктів магістральних мереж по території України.



НЕК «Укренерго» доводить «Волиньобленерго» ліміт споживання електричної енергії на область, перевищення якого не допускається.

ПрАТ «Волиньобленерго» у відповідності до доведених величин споживання розроблено графіки погодинного відключення по районах обслуговування філій Товариства.



«Ситуація динамічна - можливі екстрені відключення поза графіком у разі, якщо у НЕК «Укренерго» буде необхідність збалансувати енергосистему. Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у графіку на 20-30 хвилин. Таке відхилення пов'язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго», - зазначили у «Волиньобленерго».



За графіками відключення електроенергії на Волині можна спостерігати тут.



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