Лучанин Дмитро Селютін, який нещодавно повернувся з полону, одружився

Дмитро Селютін взяв шлюб зі своєю коханою Яною.



Про це у фейсбуці Наталія Ніколаєва.



«Я офіційно в статусі свекрухи. Вітаємо вас з розписом, дорогі наші молодята! Нехай щастя переповнює ваші закохані серця! Бажаємо вам море романтики, радісних подій і щирих почуттів! Нехай ваше життя буде прекрасним, немов казка!» — написала пані Наталія.



Вона зазначила, що молодята замість подарунків попросили закинути, хто скільки зможе на FPV дрони камікадзе.



Номер рахунку в Приват Банку: 4149 4393 1953 9502







Дмитро Селютін — військовий медик і санінструктор 36-ї бригади морської піхоти. Після закінчення медичного училища та строкової служби у Василькові Київської області вирішив продовжити службу за контрактом.



До початку повномасштабного вторгнення Росії це була його п’ята ротація на сході України. На момент 24 лютого 2022 року Дмитро перебував у селі Широкине на Донеччині. 12 квітня 2022 року під час боїв у Маріуполі він потрапив у російський полон, опинившись на заводі імені Ілліча.



13 вересня 2024 року під час чергового обміну полоненими Україна повернула 49 людей, серед яких був і 27-річний Дмитро Селютін. Провівши у полоні 29 місяців, він нині проходить реабілітацію після свого звільнення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Звільнений з російського полону бойовий медик з Луцькавзяв шлюб зі своєю коханою Яною.Про це у фейсбуці повідомила мама захисника«Я офіційно в статусі свекрухи. Вітаємо вас з розписом, дорогі наші молодята! Нехай щастя переповнює ваші закохані серця! Бажаємо вам море романтики, радісних подій і щирих почуттів! Нехай ваше життя буде прекрасним, немов казка!» — написала пані Наталія.Вона зазначила, що молодята замість подарунків попросили закинути, хто скільки зможе на FPV дрони камікадзе.Номер рахунку в Приват Банку: 4149 4393 1953 9502Дмитро Селютін — військовий медик і санінструктор 36-ї бригади морської піхоти. Після закінчення медичного училища та строкової служби у Василькові Київської області вирішив продовжити службу за контрактом.До початку повномасштабного вторгнення Росії це була його п’ята ротація на сході України. На момент 24 лютого 2022 року Дмитро перебував у селі Широкине на Донеччині. 12 квітня 2022 року під час боїв у Маріуполі він потрапив у російський полон, опинившись на заводі імені Ілліча.13 вересня 2024 року під час чергового обміну полоненими Україна повернула 49 людей, серед яких був і 27-річний Дмитро Селютін. Провівши у полоні 29 місяців, він нині проходить реабілітацію після свого звільнення.

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