Лучанин Дмитро Селютін, який нещодавно повернувся з полону, одружився

Лучанин Дмитро Селютін, який нещодавно повернувся з полону, одружився
Звільнений з російського полону бойовий медик з Луцька Дмитро Селютін взяв шлюб зі своєю коханою Яною.

Про це у фейсбуці повідомила мама захисника Наталія Ніколаєва.

«Я офіційно в статусі свекрухи. Вітаємо вас з розписом, дорогі наші молодята! Нехай щастя переповнює ваші закохані серця! Бажаємо вам море романтики, радісних подій і щирих почуттів! Нехай ваше життя буде прекрасним, немов казка!» — написала пані Наталія.

Вона зазначила, що молодята замість подарунків попросили закинути, хто скільки зможе на FPV дрони камікадзе.

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Дмитро Селютін — військовий медик і санінструктор 36-ї бригади морської піхоти. Після закінчення медичного училища та строкової служби у Василькові Київської області вирішив продовжити службу за контрактом.

До початку повномасштабного вторгнення Росії це була його п’ята ротація на сході України. На момент 24 лютого 2022 року Дмитро перебував у селі Широкине на Донеччині. 12 квітня 2022 року під час боїв у Маріуполі він потрапив у російський полон, опинившись на заводі імені Ілліча.

13 вересня 2024 року під час чергового обміну полоненими Україна повернула 49 людей, серед яких був і 27-річний Дмитро Селютін. Провівши у полоні 29 місяців, він нині проходить реабілітацію після свого звільнення.

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