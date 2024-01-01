Як військовим дістатися з Краматорська на Волинь: зміни в розкладі поїзда «Київ — Ковель»





Про це



За новим графіком потяг їздить з 15 грудня. Донедавна з Києва він відправлявся о 21:57 год. Наразі він виїжджає на 32 хв раніше — о 21:25.



Новий розклад створив незручності для пасажирів, які їхали з Донецької області, серед яких багато військових. Поїзд «Інтерсіті+» № 712 з Краматорська (Донецька область, — mm) прибуває до Києва о 21:28. Раніше пасажири мали пів години у столиці, щоб пересісти на поїзд «Київ — Ковель», але за новим розкладом вони не встигають цього зробити.



Тому військові звернулись до «Укрзалізниці» з проханням скасувати новий незручний для них графік.



Після розголосу його пообіцяли скоригувати. З 2 січня поїзд «Київ — Ковель» буде відправлятись о 21:49 і пересадка з поїзда № 712 знову буде можливою.



Як добратись пасажирам на Волинь, які прибули з Краматорська у Київ о 21:28 до 2 січня:



- їхати поїздом «Київ — Хелм», що відправляється о 23:08, але замовляти квитки на нього потрібно онлайн;



- ночувати в Києві і їхати зранку поїздом «Київ — Ковель» (відправлення о 06:27).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! «Укрзалізниця» внесла зміни до розкладу нічного поїзда № 097 «Київ — Ковель». Однак у майбутньому розклад знову скоригують, оскільки військовим стало складніше діставатися з Донеччини до Рівненщини та Волині.Про це пише МістоМедіа.За новим графіком потяг їздить з 15 грудня. Донедавна з Києва він відправлявся о 21:57 год. Наразі він виїжджає на 32 хв раніше — о 21:25.Новий розклад створив незручності для пасажирів, які їхали з Донецької області, серед яких багато військових. Поїзд «Інтерсіті+» № 712 з Краматорська (Донецька область, — mm) прибуває до Києва о 21:28. Раніше пасажири мали пів години у столиці, щоб пересісти на поїзд «Київ — Ковель», але за новим розкладом вони не встигають цього зробити.Тому військові звернулись до «Укрзалізниці» з проханням скасувати новий незручний для них графік.Після розголосу його пообіцяли скоригувати. З 2 січня поїзд «Київ — Ковель» буде відправлятись о 21:49 і пересадка з поїзда № 712 знову буде можливою.Як добратись пасажирам на Волинь, які прибули з Краматорська у Київ о 21:28 до 2 січня:- їхати поїздом «Київ — Хелм», що відправляється о 23:08, але замовляти квитки на нього потрібно онлайн;- ночувати в Києві і їхати зранку поїздом «Київ — Ковель» (відправлення о 06:27).

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