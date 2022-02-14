Кількість розлучень на Волині зросла удвічі
Сьогодні, 22:14
На Волині різко зросла кількість розлучень.
Про це говорить статистика, яку журналісти отримали у відповіді на запит.
Журналісти сайту «Конкурент» вирішили поцікавитися у відділі державної реєстрації актів цивільного стану у Волинській області про те, скільки подружніх союзів розірвали у 2024 році на Волині у їхніх установах.
Хочемо зауважити, що все ж більшість розлучень таки ухвалюють суди.
Нагадаємо, що у минулоріч кількість розірваних шлюбів, у яких в парі не було дітей і спільного майна, у Волинській області у 2023 році становила 409.
А от станом на день складання відповіді (10.12) у 2024 році кількість у Волинській області сягнула 718, що майже удвічі більше, ніж минулоріч.
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Про це говорить статистика, яку журналісти отримали у відповіді на запит.
Журналісти сайту «Конкурент» вирішили поцікавитися у відділі державної реєстрації актів цивільного стану у Волинській області про те, скільки подружніх союзів розірвали у 2024 році на Волині у їхніх установах.
Хочемо зауважити, що все ж більшість розлучень таки ухвалюють суди.
Нагадаємо, що у минулоріч кількість розірваних шлюбів, у яких в парі не було дітей і спільного майна, у Волинській області у 2023 році становила 409.
А от станом на день складання відповіді (10.12) у 2024 році кількість у Волинській області сягнула 718, що майже удвічі більше, ніж минулоріч.
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