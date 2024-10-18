Суд скасував протиправний припис про заборону будівництва у Луцьку на Кафедральній





Відповідне рішення ухвалив Волинський окружний адміністративний суд 20 грудня, пишуть



Із приписом Департаменту культури, молоді та спорту Волинської ОВА не погодився забудовник «Містобудконцепт», який і звернувся до суду. Як зазначив позивач, ділянка не входить до переліку об'єктів культурної спадщини, а будівництво погодив центральний орган охорони культурної спадщини – Міністерство культури України.



Також у приписі не було вказано, які конкретні норми законодавства порушив забудовник. Суд звернув увагу і на те, що такого поняття, як «щойно виявлена памʼятка археології», яким оперують у приписі, в чинному законодавстві не існує.



ЧИТАТИ ТАКОЖ: Будівництво на Кафедральній погоджено Мінкультом. Критика міськради з цього питання – некомпетентність або політика, – Котис



У липні 2024 року перед початком проведення будівельних робіт державне підприємство «НДЦ Охоронна археологічна служба України» Інституту археології НАН України провело археологічне дослідження, в результаті чого було надано відповідний висновок. Як зазначив заступник директора підприємства Антон Панікарський, після обстеження ділянки жодних ознак наявності культурного шару в котловані немає.



Суд звернув увагу на невідповідність низки нормативно-правових актів, які було згадано в приписі про зупинку будівництва на Кафедральній, 13. Також не прийняв до розгляду низку аргументів Департаменту, які були субʼєктивними, не мали доказів або не відповідали дійсності.



«Суд дійшов висновку, що проведення будівельних робіт на земельній ділянці здійснюють з дотриманням норм чинного законодавства <... > Встановлені судом обставини безальтернативно свідчать про порушення відповідачем (Департаментом ОВА, – ВН) принципу обґрунтованості під час ухвалення спірного припису», – йдеться у рішенні суду.



Суд зауважує, що припис Департаменту ОВА про зупинку будівництва винесено за результатами візуального обстеження земельної ділянки.



«Під час такого обстеження не аналізували документи, які видали уповноважені органи, та надавали право позивачу виконувати будівельні роботи на об'єкті з вказаною адресою», – йдеться у документі.



Тож суд ухвалив рішення визнати протиправним та скасувати припис Департаменту культури, молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації від 18.10.2024 та стягнути з нього 3028 гривень судового збору.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Припис про припинення будівельних робіт на Кафедральній, 13 у Луцьку суд визнав протиправним та ухвалив рішення скасувати його, а також дійшов висновку, що будівництво відбувається з дотриманням усіх норм чинного законодавства.Відповідне рішення ухвалив Волинський окружний адміністративний суд 20 грудня, пишуть Волинські Новини Із приписом Департаменту культури, молоді та спорту Волинської ОВА не погодився забудовник «Містобудконцепт», який і звернувся до суду. Як зазначив позивач, ділянка не входить до переліку об'єктів культурної спадщини, а будівництво погодив центральний орган охорони культурної спадщини – Міністерство культури України.Також у приписі не було вказано, які конкретні норми законодавства порушив забудовник. Суд звернув увагу і на те, що такого поняття, як «щойно виявлена памʼятка археології», яким оперують у приписі, в чинному законодавстві не існує.У липні 2024 року перед початком проведення будівельних робіт державне підприємство «НДЦ Охоронна археологічна служба України» Інституту археології НАН України провело археологічне дослідження, в результаті чого було надано відповідний висновок. Як зазначив заступник директора підприємства, після обстеження ділянки жодних ознак наявності культурного шару в котловані немає.Суд звернув увагу на невідповідність низки нормативно-правових актів, які було згадано в приписі про зупинку будівництва на Кафедральній, 13. Також не прийняв до розгляду низку аргументів Департаменту, які були субʼєктивними, не мали доказів або не відповідали дійсності.«Суд дійшов висновку, що проведення будівельних робіт на земельній ділянці здійснюють з дотриманням норм чинного законодавства <... > Встановлені судом обставини безальтернативно свідчать про порушення відповідачем (Департаментом ОВА, – ВН) принципу обґрунтованості під час ухвалення спірного припису», – йдеться у рішенні суду.Суд зауважує, що припис Департаменту ОВА про зупинку будівництва винесено за результатами візуального обстеження земельної ділянки.«Під час такого обстеження не аналізували документи, які видали уповноважені органи, та надавали право позивачу виконувати будівельні роботи на об'єкті з вказаною адресою», – йдеться у документі.Тож суд ухвалив рішення визнати протиправним та скасувати припис Департаменту культури, молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації від 18.10.2024 та стягнути з нього 3028 гривень судового збору.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію