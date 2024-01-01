Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 24 грудня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 24 грудня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 24 грудня
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла.
Область
Хмарно з проясненнями. Місцями невеликий сніг, мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 24 грудня
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла.
Область
Хмарно з проясненнями. Місцями невеликий сніг, мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.
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