На найвищій точці Волині встановили святкову ялинку. ВІДЕО

На найвищій точці Волині встановили святкову ялинку. ВІДЕО
Найвища ялинка Волині вже встановлена на території Марʼянівської ОТГ.

Про це повідомили на сторінці громади.

Святково прикрашене деревце Неподалік сіл Довгів, Брани, Борисковичі та Широке.

"Жовто-блакитна красуня знаходиться на найвищій точці Волинсько-Подільської височини, звідки відкриваються неймовірні краєвиди рідного краю. Поруч знаходиться простора альтанка, де можна насолодитися тишею і спокоєм природи, що так необхідно в теперішній час", - йдеться у дописі на сторінці Мар'янівської громади.


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Теги: Волинь, Новий рік, ялинка
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