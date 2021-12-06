На найвищій точці Волині встановили святкову ялинку. ВІДЕО
Сьогодні, 20:35
Найвища ялинка Волині вже встановлена на території Марʼянівської ОТГ.
Про це повідомили на сторінці громади.
Святково прикрашене деревце Неподалік сіл Довгів, Брани, Борисковичі та Широке.
"Жовто-блакитна красуня знаходиться на найвищій точці Волинсько-Подільської височини, звідки відкриваються неймовірні краєвиди рідного краю. Поруч знаходиться простора альтанка, де можна насолодитися тишею і спокоєм природи, що так необхідно в теперішній час", - йдеться у дописі на сторінці Мар'янівської громади.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили на сторінці громади.
Святково прикрашене деревце Неподалік сіл Довгів, Брани, Борисковичі та Широке.
"Жовто-блакитна красуня знаходиться на найвищій точці Волинсько-Подільської височини, звідки відкриваються неймовірні краєвиди рідного краю. Поруч знаходиться простора альтанка, де можна насолодитися тишею і спокоєм природи, що так необхідно в теперішній час", - йдеться у дописі на сторінці Мар'янівської громади.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На найвищій точці Волині встановили святкову ялинку. ВІДЕО
Сьогодні, 20:35
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 24 грудня
Сьогодні, 20:00
ЄС готовий до припинення транзиту російського газу з 1 січня
Сьогодні, 18:21