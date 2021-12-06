На найвищій точці Волині встановили святкову ялинку. ВІДЕО





Про це повідомили на сторінці громади.



Святково прикрашене деревце Неподалік сіл Довгів, Брани, Борисковичі та Широке.



"Жовто-блакитна красуня знаходиться на найвищій точці Волинсько-Подільської височини, звідки відкриваються неймовірні краєвиди рідного краю. Поруч знаходиться простора альтанка, де можна насолодитися тишею і спокоєм природи, що так необхідно в теперішній час", - йдеться у дописі на сторінці Мар'янівської громади.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Найвища ялинка Волині вже встановлена на території Марʼянівської ОТГ.Про це повідомили на сторінці громади.Святково прикрашене деревце Неподалік сіл Довгів, Брани, Борисковичі та Широке."Жовто-блакитна красуня знаходиться на найвищій точці Волинсько-Подільської височини, звідки відкриваються неймовірні краєвиди рідного краю. Поруч знаходиться простора альтанка, де можна насолодитися тишею і спокоєм природи, що так необхідно в теперішній час", - йдеться у дописі на сторінці Мар'янівської громади.

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