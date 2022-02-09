У селі на Волині через скаженого собаку запровадили 60-денний карантин

На Волині у одному із сіл запровадили через виявлений сказ запровадили карантинні обмеження.Про це повідомляє Володимирська райдержадміністрація.Рішенням Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при районній державній адміністрації, яка пройшла 23 грудня під головуванням першого заступника голови районної державної адміністрації Віктора Фіщука, введено карантинні обмеження на 60 діб у зв'язку із виявленням сказу собаки у приватному господарстві на території села Мишів Володимирського району.Також вирішено запровадити ряд комплексних заходів щодо ліквідації та профілактики сказу собаки, а саме: провести дезінфекцію на місці загибелі собаки, провести подвірний обхід у селі Мишів з метою виявлення хворих та підозрілих в захворюванні тварин, встановити постійний ветеринарний нагляд за тваринами неблагополучного пункту для виявлення та ізоляції хворих і підозрілих в захворюванні на сказ тварин, а також в загрозливій зоні провести щеплення собак та котів проти сказу.Окремо наголошено на проведенні широкої роз’яснювальної роботи серед населення щодо необхідності щеплення домашніх тварин.