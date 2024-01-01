Волинська громада передала військовим засоби РЕБ майже на 1,5 мільйона. ФОТО

Волинська громада передала військовим засоби РЕБ майже на 1,5 мільйона. ФОТО
Володимирська громада систематично допомагає Силам оборони України. Нещодавно українським воїнам передали засоби РЕБ.

Про це повідомив очільник громади Ігор Пальонка.

"Продовжуємо передавати захисникам закуплене за їхнім запитом обладнання. Сьогодні вручили представнику військової частини А7028 п’ять портативних пристроїв радіоелектронної боротьби «МОРОК-5», що є вкрай необхідним устаткуванням у ході виконання бойових завдань на передовій", - йдеться у дописі

Вартість, придбаних за кошти бюджету громади засобів РЕБ, - понад 1,4 мільйона гривень.
Волинська громада передала військовим засоби РЕБ майже на 1,5 мільйона. ФОТО
Волинська громада передала військовим засоби РЕБ майже на 1,5 мільйона. ФОТО
Волинська громада передала військовим засоби РЕБ майже на 1,5 мільйона. ФОТО

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Теги: Володимир, допомога армії, РЕБ, Волинь
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Сьогодні, 00:00
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Волинська громада передала військовим засоби РЕБ майже на 1,5 мільйона. ФОТО
23 грудень, 23:19
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