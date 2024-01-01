24 грудня на Волині: гортаючи календар

24 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження відзначає колишня перша заступниця голови Українського інституту національної пам'яті Аліна Шпак (на фото).

Цього дня іменини у тих, хто носить ім’я Микола, Сергій, Євгенія, Клавдія.

Вітаємо волинян та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.

24 грудня за новим церковним календарем відзначають Різдвяний святвечір. Традиційно готують 12 пісних страв - за кількістю апостолів Христа.

Також 24 грудня в Україні відзначається День працівників архівних установ. Це свято було встановлене 30 жовтня в 1998 році відповідно до Указу Президента України.

На Волині цього дня у 1518 році Ковель отримав Магдебурзьке право.

24 грудня 1982 року – відкрився Музей історії органів внутрішніх справ Волині.

24 грудня 1996 року Нововолинська міська рада зареєструвала газету "Наше місто", перший номер якої вийшов 1 січня 1997 року.

24 грудня 1997 – прийнята постанова Кабінету Міністрів України № 1463 "Про утворення Луцького державного технічного університету" на базі індустріального інституту.

Цього ж дня у 2011 році стало відомо, що престижну премію Верховної Ради отримав професор Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти, доктор історичних наук Юрій Недужко. Це був єдиний науковець-волинянин, який удостоєний подібної високої державної наукової нагороди за 20-літню історію Незалежної України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, день народження, події, люди
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
24 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Волинська громада передала військовим засоби РЕБ майже на 1,5 мільйона. ФОТО
23 грудень, 23:19
На Луганщині загинув старший лейтенант з Волині Руслан Жерж
23 грудень, 22:38
У селі на Волині через скаженого собаку запровадили 60-денний карантин
23 грудень, 21:57
Волинський захисник «Динамо» гратиме за іншу команду
23 грудень, 21:16
Схожі новини
21 грудня на Волині: гортаючи календар 21 грудня на Волині: гортаючи календар
21 грудень, 00:00
25 червня на Волині: гортаючи календар 25 червня на Волині: гортаючи календар
25 червень, 00:00
21 червня на Волині: гортаючи календар 21 червня на Волині: гортаючи календар
21 червень, 00:00
20 грудня на Волині: гортаючи календар 20 грудня на Волині: гортаючи календар
20 грудень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
24 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Волинська громада передала військовим засоби РЕБ майже на 1,5 мільйона. ФОТО
23 грудень, 23:19
 0
На Луганщині загинув старший лейтенант з Волині Руслан Жерж
23 грудень, 22:38
 0
У селі на Волині через скаженого собаку запровадили 60-денний карантин
23 грудень, 21:57
 0
Волинський захисник «Динамо» гратиме за іншу команду
23 грудень, 21:16
 0
Медіа
відео
1/8