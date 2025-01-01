Волинська лікарня відмовляється від готівки
Сьогодні, 01:15
З початку 2025 року Володимирське територіальне медичне об'єднання відмовляється від готівкових розрахунків.
Про це повідомили у Володимирському ТМО.
З 01.01.2025 р. згідно з Постановою №781 від 5 липня 2024 року, розрахунки за послуги в нашому закладі здійснюватимуться виключно у безготівковій формі.
Це рішення спрямоване на забезпечення зручності, прозорості та безпеки фінансових операцій.
У 2025 році будуть доступні такі способи оплати: банківською карткою, через мобільний додаток вашого банку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Володимирському ТМО.
З 01.01.2025 р. згідно з Постановою №781 від 5 липня 2024 року, розрахунки за послуги в нашому закладі здійснюватимуться виключно у безготівковій формі.
Це рішення спрямоване на забезпечення зручності, прозорості та безпеки фінансових операцій.
У 2025 році будуть доступні такі способи оплати: банківською карткою, через мобільний додаток вашого банку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинська лікарня відмовляється від готівки
Сьогодні, 01:15
24 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Луганщині загинув старший лейтенант з Волині Руслан Жерж
23 грудень, 22:38
У селі на Волині через скаженого собаку запровадили 60-денний карантин
23 грудень, 21:57