Волинська лікарня відмовляється від готівки

З початку 2025 року Володимирське територіальне медичне об'єднання відмовляється від готівкових розрахунків.Про це повідомили у Володимирському ТМО.З 01.01.2025 р. згідно з Постановою №781 від 5 липня 2024 року, розрахунки за послуги в нашому закладі здійснюватимуться виключно у безготівковій формі.Це рішення спрямоване на забезпечення зручності, прозорості та безпеки фінансових операцій.У 2025 році будуть доступні такі способи оплати: банківською карткою, через мобільний додаток вашого банку.