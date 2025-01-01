Волинська лікарня відмовляється від готівки

Волинська лікарня відмовляється від готівки
З початку 2025 року Володимирське територіальне медичне об'єднання відмовляється від готівкових розрахунків.

Про це повідомили у Володимирському ТМО.

З 01.01.2025 р. згідно з Постановою №781 від 5 липня 2024 року, розрахунки за послуги в нашому закладі здійснюватимуться виключно у безготівковій формі.

Це рішення спрямоване на забезпечення зручності, прозорості та безпеки фінансових операцій.

У 2025 році будуть доступні такі способи оплати: банківською карткою, через мобільний додаток вашого банку.

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Теги: Волинь, медицина, Україна, Володимир
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Сьогодні, 00:00
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