Чи працюватимуть на Різдво луцькі ринки
Сьогодні, 05:28
Вже третій рік поспіль в Україні скасовані вихідні на державні та релігійні свята. Усе через повномасштабне вторгнення та оголошений воєнний стан. Але навіть попри це деякі роботодавці відпускають працівників додому у ці дні. Незабаром на календарі буде 25 грудня й українці відзначатимуть одне з головних церковних свят – народження Хреста.
Журналісти сайту новин Луцька та Волині «Конкурент» дізнавалися, чи працюватимуть ринки у місті на Різдво.
Зауважимо, у середу 25 грудня графік роботи усіх базарів, згідно з даними від Google, є таким же, як і у звичні дні. Зокрема, Центральний ринок на вулиці Глушець зачинений у понеділок, але працює:
вівторок – 07:00–17:00
середа – 07:00–17:00
четвер – 07:00–17:00
пʼятниця – 07:00–17:00
субота – 07:00–17:00
неділя – 07:00–17:00
Не працює у понеділок і Варшавський ринок, що на вулиці Карпенка-Карого. Проте у звичні дні його двері відчинені за таким графіком:
вівторок: 08:00–16:00
середа: 08:00–16:00
четвер: 08:00–16:00
пʼятниця: 08:00–16:00
субота: 08:00–16:00
неділя: 08:00–16:00
Директор КП «Луцькі ринки» Ігор Корольчук у коментарі підкреслив, що торгові площі, якими опікується комунальне підприємство, працюватимуть на розсуд орендарів. Разом з тим додав, що жодних обмежень зі свого боку вони не встановлюють.
Працівники, наприклад, Варшавського ринку пояснюють, що краще скупитися заздалегідь, аби зустріти свята з усім необхідним. Бо ж підприємці індивідуально вирішують, за яким графіком їм торгувати 25 грудня.
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Журналісти сайту новин Луцька та Волині «Конкурент» дізнавалися, чи працюватимуть ринки у місті на Різдво.
Зауважимо, у середу 25 грудня графік роботи усіх базарів, згідно з даними від Google, є таким же, як і у звичні дні. Зокрема, Центральний ринок на вулиці Глушець зачинений у понеділок, але працює:
вівторок – 07:00–17:00
середа – 07:00–17:00
четвер – 07:00–17:00
пʼятниця – 07:00–17:00
субота – 07:00–17:00
неділя – 07:00–17:00
Не працює у понеділок і Варшавський ринок, що на вулиці Карпенка-Карого. Проте у звичні дні його двері відчинені за таким графіком:
вівторок: 08:00–16:00
середа: 08:00–16:00
четвер: 08:00–16:00
пʼятниця: 08:00–16:00
субота: 08:00–16:00
неділя: 08:00–16:00
Директор КП «Луцькі ринки» Ігор Корольчук у коментарі підкреслив, що торгові площі, якими опікується комунальне підприємство, працюватимуть на розсуд орендарів. Разом з тим додав, що жодних обмежень зі свого боку вони не встановлюють.
Працівники, наприклад, Варшавського ринку пояснюють, що краще скупитися заздалегідь, аби зустріти свята з усім необхідним. Бо ж підприємці індивідуально вирішують, за яким графіком їм торгувати 25 грудня.
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