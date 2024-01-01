Волинські прикордонники отримали державні нагороди. ФОТО

Четверо військовослужбовців Волинського прикордонного загону отримали державні нагороди.Про це повідомляють у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.Відзнаки прикордонникам днями у Києві вручив заступник Голови Держприкордонслужби генерал-майор Сергій Сердюк. Серед бійців, які були відзначені нагородами, військовослужбовці, що тривалий час боронили від окупантів східні рубежі нашої країни та отримали поранення під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України.Орден «За мужність» ІІІ-го ступеня отримав майстер-сержант, за плечима якого майже 30 років служби. Свій професійний шлях у прикордонниках він розпочав ще 1995 року, як строковик. Тривалий час проходив службу у лавах Донецького прикордонного загону. Брав участь в антитерористичній операції, а з початком повномасштабної війни воїн героїчно боронив Маріуполь, зокрема "Азовсталь", де нищачи окупантів отримав кілька поранень. У травні 2022 року потрапив у полон, з якого був звільнений через пів року. Нині продовжує службу у Волинському прикордонному загоні.Ще троє військовослужбовців нагороджені медаллю «За військову службу Україні». Зокрема, молодший сержант, який мобілізувався до лав ДПСУ у лютому 2022, брав участь у бойових діях на найгарячіших напрямках, був двічі поранений, а зараз охороняє українсько-польську ділянку кордону. Минулого тижня Тарас підписав контракт із Держприкордонслужбою та планує продовжити свою військову кар’єру, ставши офіцером.Серед нагороджених медаллю і сержант, який був мобілізований до прикордонного відомства у березні 2022 року, а згодом підписав контракт. У складі прикордонної комендатури швидкого реагування Волинського прикордонного загону нищив ворога на Мар’їнському та Покровському напрямках. Нині продовжує нести службу в прикордонному підрозділі, який охороняє кордон з Польщею.Ще один воїн, який удостоєний державної нагороди, штаб-сержант, який віддав службі на кордоні 23 роки життя, розпочавши її у Харківському прикордонному загоні. Саме там на Харківщині, поблизу Вовчанська, зустрів початок збройної агресії рашистів проти України. Згодом довелося боронити місто Харків та давати відсіч ворогу на Бахмутському напрямку поблизу Кліщіївки, де боєць й отримав поранення. Після тривалої реабілітації військовий переїхав на Волинь, де продовжує службу на українсько-білоруському кордоні.