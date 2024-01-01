У місті на Волині їздять автівки в гірляндах

У місті на Волині їздять автівки в гірляндах
У Ковелі двоє водіїв BMW прикрасили свої автівки до новорічних свят.

Автівки привертають увагу перехожих на вулицях і викликали захват у соцмережах, - про це повідомляє Район.Ковель.

У соцмережі TikTok одна із водійок підписана як anastasia.vercetti. У коментарях під відео дівчини користувачі мережі пишуть як бачили їхні автівки у центрі міста, а також на парковці автозаправки.

Інший водій у TikTok підписаний як ssany0chek.

«Хто вже бачив?», – підписав відео із святково прикрашеною автівкою хлопець.

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Теги: Волинь, Ковель
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