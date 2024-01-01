«Прилетіло, але ми лишилися живі»: механік-водій «Йожик» зі 100 ОМБр про Bradley
Сьогодні, 08:25
Механік-водій зі 100 окремої механізованої бригади «Йожик» розповів про свою американська «конячка».
Про це повідомляють у 100 окремій механізованій бригаді Сухопутних військ ЗСУ.
Солдат Максим на псевдо «Йожик» – механік-водій американської БМП М2 Bradley, що перебуває на озброєнні 100 ОМБр.
Свій бойовий шлях чоловік починав піхотинцем, нині ж – вправно кермує потужною бронетехнікою, забезпечуючи надійну підтримку піхотних підрозділів.
«Йожик» охоче розповідає про переваги своєї «конячки», про складнощі виконання бойових завдань, а також ділиться планами на майбутнє…
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у 100 окремій механізованій бригаді Сухопутних військ ЗСУ.
Солдат Максим на псевдо «Йожик» – механік-водій американської БМП М2 Bradley, що перебуває на озброєнні 100 ОМБр.
Свій бойовий шлях чоловік починав піхотинцем, нині ж – вправно кермує потужною бронетехнікою, забезпечуючи надійну підтримку піхотних підрозділів.
«Йожик» охоче розповідає про переваги своєї «конячки», про складнощі виконання бойових завдань, а також ділиться планами на майбутнє…
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Святвечір: значення, традиції, правила
Сьогодні, 09:00
«Прилетіло, але ми лишилися живі»: механік-водій «Йожик» зі 100 ОМБр про Bradley
Сьогодні, 08:25
У місті на Волині їздять автівки в гірляндах
Сьогодні, 07:32
Волинські прикордонники отримали державні нагороди. ФОТО
Сьогодні, 06:35