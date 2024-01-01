«Прилетіло, але ми лишилися живі»: механік-водій «Йожик» зі 100 ОМБр про Bradley





Про це повідомляють у 100 окремій механізованій бригаді Сухопутних військ ЗСУ.



Солдат Максим на псевдо «Йожик» – механік-водій американської БМП М2 Bradley, що перебуває на озброєнні 100 ОМБр.



Свій бойовий шлях чоловік починав піхотинцем, нині ж – вправно кермує потужною бронетехнікою, забезпечуючи надійну підтримку піхотних підрозділів.



«Йожик» охоче розповідає про переваги своєї «конячки», про складнощі виконання бойових завдань, а також ділиться планами на майбутнє…





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Механік-водій зі 100 окремої механізованої бригади «Йожик» розповів про свою американська «конячка».Про це повідомляють у 100 окремій механізованій бригаді Сухопутних військ ЗСУ.Солдат Максим на псевдо «Йожик» – механік-водій американської БМП М2 Bradley, що перебуває на озброєнні 100 ОМБр.Свій бойовий шлях чоловік починав піхотинцем, нині ж – вправно кермує потужною бронетехнікою, забезпечуючи надійну підтримку піхотних підрозділів.«Йожик» охоче розповідає про переваги своєї «конячки», про складнощі виконання бойових завдань, а також ділиться планами на майбутнє…

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