«Прилетіло, але ми лишилися живі»: механік-водій «Йожик» зі 100 ОМБр про Bradley

«Прилетіло, але ми лишилися живі»: механік-водій «Йожик» зі 100 ОМБр про Bradley
Механік-водій зі 100 окремої механізованої бригади «Йожик» розповів про свою американська «конячка».

Про це повідомляють у 100 окремій механізованій бригаді Сухопутних військ ЗСУ.

Солдат Максим на псевдо «Йожик» – механік-водій американської БМП М2 Bradley, що перебуває на озброєнні 100 ОМБр.

Свій бойовий шлях чоловік починав піхотинцем, нині ж – вправно кермує потужною бронетехнікою, забезпечуючи надійну підтримку піхотних підрозділів.

«Йожик» охоче розповідає про переваги своєї «конячки», про складнощі виконання бойових завдань, а також ділиться планами на майбутнє…


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Теги: 100 ОМБр, Волинь, механік-водій
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