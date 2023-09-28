Польща забракувала майже 22 тонни пшениці з України





Рішення було ухвалено "через низький вміст протеїну" в партії цієї пшениці. Про це повідомила інспекція в соцмережі X минулої п'ятниці, - пише



IJHARS із березня 2024 року посилила контроль за надходженням до Польщі агротоварів. Головний інспектор IJHARS Пшемислав Рзодкевич у березні заявив, що за 2023 рік 1,4% партій продукції з України, що піддалися огляду комісією на кордоні, було забраковано.



Польща протягом року вводила заборони для доступу на свій ринок 22,59 тонн насіння льону, 46 тонн пивоварного ячменю, 15,61 тонн українського морозива, 10,55 тонн бісквітних тістечок, 5,34 тонн бубликів загальною вагою 10,55 тонн, імпортованих з України.



Крім того, 9 квітня вона вводила заборону для трьох партій українських бубликів загальною вагою 5,34 тонн, 57,66 томатної пасти.



Торговельна інспекція Польщі на початку квітня 2024 року заявила про найбільший в її історії штраф у 1,5 млн злотих (приблизно $380 тис.), накладений на компанію-імпортера через ввезення на польський ринок з України 11,5 тис. тонн технічного ріпаку та кормової пшениці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Торговельна інспекція з якості сільськогосподарської та харчової продукції Польщі (IJHARS) в Жешуві вирішила заборонити обіг на польському ринку партії пшениці твердих сортів загальною вагою 21,998 тонн, імпортованої з України.Рішення було ухвалено "через низький вміст протеїну" в партії цієї пшениці. Про це повідомила інспекція в соцмережі X минулої п'ятниці, - пише "Кореспондент" IJHARS із березня 2024 року посилила контроль за надходженням до Польщі агротоварів. Головний інспектор IJHARS Пшемислав Рзодкевич у березні заявив, що за 2023 рік 1,4% партій продукції з України, що піддалися огляду комісією на кордоні, було забраковано.Польща протягом року вводила заборони для доступу на свій ринок 22,59 тонн насіння льону, 46 тонн пивоварного ячменю, 15,61 тонн українського морозива, 10,55 тонн бісквітних тістечок, 5,34 тонн бубликів загальною вагою 10,55 тонн, імпортованих з України.Крім того, 9 квітня вона вводила заборону для трьох партій українських бубликів загальною вагою 5,34 тонн, 57,66 томатної пасти.Торговельна інспекція Польщі на початку квітня 2024 року заявила про найбільший в її історії штраф у 1,5 млн злотих (приблизно $380 тис.), накладений на компанію-імпортера через ввезення на польський ринок з України 11,5 тис. тонн технічного ріпаку та кормової пшениці.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію