На Луганщині загинув старший лейтенант з Волині Руслан Жерж





Страшна звістка прийшла у Забродівську громаду.



"Йому назавжди 34... Ще одне молоде життя забрала війна... В скорботі мама, сестра, рідні та близькі, всі хто його знав... Поблизу н.п. Макіївка Сватівського району Луганської області 20 грудня загинув житель с. Лучичі 1990 р.н., старший лейтенант Жерж Руслан Миколайович", - про це йдеться у дописі на сторінці громади у фейсбуці.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російсько-українська війна забрала молоде життя ще одного воїна з Волині.Страшна звістка прийшла у Забродівську громаду."Йому назавжди 34... Ще одне молоде життя забрала війна... В скорботі мама, сестра, рідні та близькі, всі хто його знав... Поблизу н.п. Макіївка Сватівського району Луганської області 20 грудня загинув житель с. Лучичі 1990 р.н., старший лейтенант", - про це йдеться у дописі на сторінці громади у фейсбуці.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію