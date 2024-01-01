На Луганщині загинув старший лейтенант з Волині Руслан Жерж

На Луганщині загинув старший лейтенант з Волині Руслан Жерж
Російсько-українська війна забрала молоде життя ще одного воїна з Волині.

Страшна звістка прийшла у Забродівську громаду.

"Йому назавжди 34... Ще одне молоде життя забрала війна... В скорботі мама, сестра, рідні та близькі, всі хто його знав... Поблизу н.п. Макіївка Сватівського району Луганської області 20 грудня загинув житель с. Лучичі 1990 р.н., старший лейтенант Жерж Руслан Миколайович", - про це йдеться у дописі на сторінці громади у фейсбуці.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

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Теги: Волинь, Забродівська громада
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