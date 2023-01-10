Волинський захисник «Динамо» гратиме за іншу команду





Про це повідомляє ТаТоТаке, пише

За інформацією джерела, 21-річний футболіст перейшов в оренду до кінця сезону. Чи є у полтавців право викупу гравця – невідомо. Навін може стати наступником Іллі Крупського, якщо той усе таки покине клуб. Малиш може зіграти як на позиції правого захисника, так і в опорній зоні.



У поточному сезоні Навін Малиш провів 3 матчі на клубному рівні у всіх турнірах, результативними діями не відзначався.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Захисник київського «Динамо», 21-річний уродженець Старої Вижівки Навін Малиш стане гравцем полтавської «Ворскли».Про це повідомляє ТаТоТаке, пише Sport.ua.

За інформацією джерела, 21-річний футболіст перейшов в оренду до кінця сезону. Чи є у полтавців право викупу гравця – невідомо. Навін може стати наступником Іллі Крупського, якщо той усе таки покине клуб. Малиш може зіграти як на позиції правого захисника, так і в опорній зоні.У поточному сезоні Навін Малиш провів 3 матчі на клубному рівні у всіх турнірах, результативними діями не відзначався.

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