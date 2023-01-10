Волинський захисник «Динамо» гратиме за іншу команду
Сьогодні, 21:16
Захисник київського «Динамо», 21-річний уродженець Старої Вижівки Навін Малиш стане гравцем полтавської «Ворскли».
Про це повідомляє ТаТоТаке, пише Sport.ua.
За інформацією джерела, 21-річний футболіст перейшов в оренду до кінця сезону. Чи є у полтавців право викупу гравця – невідомо. Навін може стати наступником Іллі Крупського, якщо той усе таки покине клуб. Малиш може зіграти як на позиції правого захисника, так і в опорній зоні.
У поточному сезоні Навін Малиш провів 3 матчі на клубному рівні у всіх турнірах, результативними діями не відзначався.
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Про це повідомляє ТаТоТаке, пише Sport.ua.
За інформацією джерела, 21-річний футболіст перейшов в оренду до кінця сезону. Чи є у полтавців право викупу гравця – невідомо. Навін може стати наступником Іллі Крупського, якщо той усе таки покине клуб. Малиш може зіграти як на позиції правого захисника, так і в опорній зоні.
У поточному сезоні Навін Малиш провів 3 матчі на клубному рівні у всіх турнірах, результативними діями не відзначався.
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