Волинський захисник «Динамо» гратиме за іншу команду

Волинський захисник «Динамо» гратиме за іншу команду
Захисник київського «Динамо», 21-річний уродженець Старої Вижівки Навін Малиш стане гравцем полтавської «Ворскли».

Про це повідомляє ТаТоТаке, пише Sport.ua.

За інформацією джерела, 21-річний футболіст перейшов в оренду до кінця сезону. Чи є у полтавців право викупу гравця – невідомо. Навін може стати наступником Іллі Крупського, якщо той усе таки покине клуб. Малиш може зіграти як на позиції правого захисника, так і в опорній зоні.

У поточному сезоні Навін Малиш провів 3 матчі на клубному рівні у всіх турнірах, результативними діями не відзначався.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: футбол, УПЛ, Навин Малиш, Волинь, Стара Вижівка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Луганщині загинув старший лейтенант з Волині Руслан Жерж
Сьогодні, 22:38
У селі на Волині через скаженого собаку запровадили 60-денний карантин
Сьогодні, 21:57
Волинський захисник «Динамо» гратиме за іншу команду
Сьогодні, 21:16
На найвищій точці Волині встановили святкову ялинку. ВІДЕО
Сьогодні, 20:35
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 24 грудня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
Колишній «волинянин» гратиме в УПЛ Колишній «волинянин» гратиме в УПЛ
10 січень, 2023, 02:17
Принциповий суперник хоче переманити в УПЛ гравців «Волині» Принциповий суперник хоче переманити в УПЛ гравців «Волині»
24 грудень, 2021, 02:16
Луцька «Волинь» подала заявку на отримання атестату для участі в Прем'єр-лізі Луцька «Волинь» подала заявку на отримання атестату для участі в Прем'єр-лізі
21 грудень, 2019, 08:10
До символічної збірної 12 туру зарахували вісьмох «волинян» До символічної збірної 12 туру зарахували вісьмох «волинян»
08 грудень, 2015, 11:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Луганщині загинув старший лейтенант з Волині Руслан Жерж
Сьогодні, 22:38
 0
У селі на Волині через скаженого собаку запровадили 60-денний карантин
Сьогодні, 21:57
 0
Волинський захисник «Динамо» гратиме за іншу команду
Сьогодні, 21:16
 0
На найвищій точці Волині встановили святкову ялинку. ВІДЕО
Сьогодні, 20:35
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 24 грудня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8