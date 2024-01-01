Як у Луцькій громаді їздитимуть тролейбуси та маршрутки на Різдво





Про це Віктор Главічка. З його слів, у святковий день перевезення пасажирів здійснюватимуть 28 тролейбусів і 95 автобусів.



"Попри те, що 25 грудня є робочим днем, ми очікуємо зменшення пасажиропотоку, зважаючи на досвід попередніх років. Тому було прийнято таке рішення", — зазначив посадовець.



У приєднаних до міста селах Жидичин, Клепачів, Кульчин, Небіжка та інших автобусні рейси перевізники виконуватимуть за передбаченими паспортами маршрутів.



Довідково: відстежувати рух громадського транспорту онлайн жителі громади можуть у мобільному додатку "Сіті Кард", на сайті оператора "Сіті Кард" (Кабінет/Маршрути), на сайті EasyWay, мобільних застосунках EWay та City Bus.



Також стежити за рухом тролейбусів і маршруток можна безпосередньо на зупинках громадського транспорту, де для цього встановлені інформаційні табло.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У день Різдва Христового, 25 грудня, громадський транспорт у Луцькій міській громаді курсуватиме за графіками вихідного дня. Це означає, що кількість рейсів зменшать.Про це Суспільному розповів начальник відділу транспорту міської ради. З його слів, у святковий день перевезення пасажирів здійснюватимуть 28 тролейбусів і 95 автобусів."Попри те, що 25 грудня є робочим днем, ми очікуємо зменшення пасажиропотоку, зважаючи на досвід попередніх років. Тому було прийнято таке рішення", — зазначив посадовець.У приєднаних до міста селах Жидичин, Клепачів, Кульчин, Небіжка та інших автобусні рейси перевізники виконуватимуть за передбаченими паспортами маршрутів.відстежувати рух громадського транспорту онлайн жителі громади можуть у мобільному додатку "Сіті Кард", на сайті оператора "Сіті Кард" (Кабінет/Маршрути), на сайті EasyWay, мобільних застосунках EWay та City Bus.Також стежити за рухом тролейбусів і маршруток можна безпосередньо на зупинках громадського транспорту, де для цього встановлені інформаційні табло.

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