Як у Луцькій громаді їздитимуть тролейбуси та маршрутки на Різдво

Як у Луцькій громаді їздитимуть тролейбуси та маршрутки на Різдво
У день Різдва Христового, 25 грудня, громадський транспорт у Луцькій міській громаді курсуватиме за графіками вихідного дня. Це означає, що кількість рейсів зменшать.

Про це Суспільному розповів начальник відділу транспорту міської ради Віктор Главічка. З його слів, у святковий день перевезення пасажирів здійснюватимуть 28 тролейбусів і 95 автобусів.

"Попри те, що 25 грудня є робочим днем, ми очікуємо зменшення пасажиропотоку, зважаючи на досвід попередніх років. Тому було прийнято таке рішення", — зазначив посадовець.

У приєднаних до міста селах Жидичин, Клепачів, Кульчин, Небіжка та інших автобусні рейси перевізники виконуватимуть за передбаченими паспортами маршрутів.

Довідково: відстежувати рух громадського транспорту онлайн жителі громади можуть у мобільному додатку "Сіті Кард", на сайті оператора "Сіті Кард" (Кабінет/Маршрути), на сайті EasyWay, мобільних застосунках EWay та City Bus.

Також стежити за рухом тролейбусів і маршруток можна безпосередньо на зупинках громадського транспорту, де для цього встановлені інформаційні табло.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, Різдво, тролейбуси
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як у Луцькій громаді їздитимуть тролейбуси та маршрутки на Різдво
Сьогодні, 19:20
Суд скасував протиправний припис про заборону будівництва у Луцьку на Кафедральній
Сьогодні, 18:31
ЄС готовий до припинення транзиту російського газу з 1 січня
Сьогодні, 18:21
Читати оперативні новини Волині в Telegram
Сьогодні, 18:15
У місті на Волині назвуть вулицю на честь Героя Павла Чайки
Сьогодні, 17:26
Схожі новини
У Луцьку частково відновили рух тролейбусів У Луцьку частково відновили рух тролейбусів
28 листопад, 12:41
Сьогодні у Луцьку курсуватиме менше тролейбусів через обмеження споживання електроенергії Сьогодні у Луцьку курсуватиме менше тролейбусів через обмеження споживання електроенергії
27 листопад, 12:53
Без гучних концертів: як у Луцьку відзначатимуть Різдво і Новий рік Без гучних концертів: як у Луцьку відзначатимуть Різдво і Новий рік
16 листопад, 13:29
Обмеження споживання електричної потужності для підприємств: у Луцьку курсуватиме менше тролейбусів Обмеження споживання електричної потужності для підприємств: у Луцьку курсуватиме менше тролейбусів
13 листопад, 19:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як у Луцькій громаді їздитимуть тролейбуси та маршрутки на Різдво
Сьогодні, 19:20
 0
Суд скасував протиправний припис про заборону будівництва у Луцьку на Кафедральній
Сьогодні, 18:31
 0
ЄС готовий до припинення транзиту російського газу з 1 січня
Сьогодні, 18:21
 0
Читати оперативні новини Волині в Telegram
Сьогодні, 18:15
 0
У місті на Волині назвуть вулицю на честь Героя Павла Чайки
Сьогодні, 17:26
 0
Медіа
відео
1/8