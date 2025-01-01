Спека у Луцьку оновила 22-річний рекорд





Про це у фейсбуці повідомив Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Синоптики повідомили про новий рекорд максимальної температури повітря в обласному центрі Волині.



За даними спостережень метеостанції, 21 вересня максимальна температура повітря в Луцьку досягла +28,2°С.



«Попереднє рекордне значення для цього дня було відмічено у 2003 році і становило +27,4°С», - йдеться у повідомленні Волинського обласного гідрометцентру.





