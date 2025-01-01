У Луцьку в гаражі 48-річного чоловіка знайшли цілий арсенал зброї та боєприпасів

У Луцьку в гаражі 48-річного чоловіка знайшли цілий арсенал зброї та боєприпасів
Поліцейські виявили арсенал зброї у гаражі лучанина - його затримали.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

У Луцьку поліцейські виявили цілий арсенал зброї та боєприпасів у гаражі місцевого жителя. 48-річного чоловіка затримали. Нині зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Правоохоронці отримали оперативну інформацію про те, що лучанин може незаконно зберігати зброю. Цей факт підтвердився під час санкціонованого обшуку в його гаражному приміщенні.

Поліцейські виявили та вилучили автомат АК-74 з великою кількістю набоїв, ручний протитанковий гранатомет РПГ-7 із боєприпасами, кілька десятків ручних гранат та корпусів різних типів, запали до них, три комплектні протипіхотні міни «Клеймор», а також сигнальний пістолет із набоями.

Усю зброю та боєприпаси вилучили та скерували на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС. 

Наразі правоохоронці встановлюють походження зброї. 

Зловмисника затримали в порядку ст. 208 КПК України. Йому вже повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. За незаконне зберігання зброї та боєприпасів чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі.
У Луцьку в гаражі 48-річного чоловіка знайшли цілий арсенал зброї та боєприпасів

Реалізація здійснювалася за оперативного супроводу УСР у Волинській області.
У Луцьку в гаражі 48-річного чоловіка знайшли цілий арсенал зброї та боєприпасів
У Луцьку в гаражі 48-річного чоловіка знайшли цілий арсенал зброї та боєприпасів
У Луцьку в гаражі 48-річного чоловіка знайшли цілий арсенал зброї та боєприпасів
У Луцьку в гаражі 48-річного чоловіка знайшли цілий арсенал зброї та боєприпасів
У Луцьку в гаражі 48-річного чоловіка знайшли цілий арсенал зброї та боєприпасів
У Луцьку в гаражі 48-річного чоловіка знайшли цілий арсенал зброї та боєприпасів
У Луцьку в гаражі 48-річного чоловіка знайшли цілий арсенал зброї та боєприпасів
У Луцьку в гаражі 48-річного чоловіка знайшли цілий арсенал зброї та боєприпасів


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: лучанин, зброя, поліція, гараж
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Може в партизани збирався?
Відповісти
Вибір редактора
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Обвалився морський експорт нафтопродуктів із росії
Сьогодні, 12:40
У Луцьку в гаражі 48-річного чоловіка знайшли цілий арсенал зброї та боєприпасів
Сьогодні, 12:09
Спека у Луцьку оновила 22-річний рекорд
Сьогодні, 11:52
“Я б не дозволив будувати ЖК біля замку” - Андрій Разумовський про будинок на Кафедральній
Сьогодні, 11:39
«Дивився ворогу прямо в очі», - волинський гвардієць про оборону Покровська
Сьогодні, 11:31
Медіа
відео
1/8