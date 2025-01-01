У Луцьку в гаражі 48-річного чоловіка знайшли цілий арсенал зброї та боєприпасів
Сьогодні, 12:09
Поліцейські виявили арсенал зброї у гаражі лучанина - його затримали.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
У Луцьку поліцейські виявили цілий арсенал зброї та боєприпасів у гаражі місцевого жителя. 48-річного чоловіка затримали. Нині зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.
Правоохоронці отримали оперативну інформацію про те, що лучанин може незаконно зберігати зброю. Цей факт підтвердився під час санкціонованого обшуку в його гаражному приміщенні.
Поліцейські виявили та вилучили автомат АК-74 з великою кількістю набоїв, ручний протитанковий гранатомет РПГ-7 із боєприпасами, кілька десятків ручних гранат та корпусів різних типів, запали до них, три комплектні протипіхотні міни «Клеймор», а також сигнальний пістолет із набоями.
Усю зброю та боєприпаси вилучили та скерували на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.
Наразі правоохоронці встановлюють походження зброї.
Зловмисника затримали в порядку ст. 208 КПК України. Йому вже повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. За незаконне зберігання зброї та боєприпасів чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі.
Реалізація здійснювалася за оперативного супроводу УСР у Волинській області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
У Луцьку поліцейські виявили цілий арсенал зброї та боєприпасів у гаражі місцевого жителя. 48-річного чоловіка затримали. Нині зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.
Правоохоронці отримали оперативну інформацію про те, що лучанин може незаконно зберігати зброю. Цей факт підтвердився під час санкціонованого обшуку в його гаражному приміщенні.
Поліцейські виявили та вилучили автомат АК-74 з великою кількістю набоїв, ручний протитанковий гранатомет РПГ-7 із боєприпасами, кілька десятків ручних гранат та корпусів різних типів, запали до них, три комплектні протипіхотні міни «Клеймор», а також сигнальний пістолет із набоями.
Усю зброю та боєприпаси вилучили та скерували на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.
Наразі правоохоронці встановлюють походження зброї.
Зловмисника затримали в порядку ст. 208 КПК України. Йому вже повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. За незаконне зберігання зброї та боєприпасів чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі.
Реалізація здійснювалася за оперативного супроводу УСР у Волинській області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Може в партизани збирався?
Вибір редактора
Останні новини
Обвалився морський експорт нафтопродуктів із росії
Сьогодні, 12:40
У Луцьку в гаражі 48-річного чоловіка знайшли цілий арсенал зброї та боєприпасів
Сьогодні, 12:09
Спека у Луцьку оновила 22-річний рекорд
Сьогодні, 11:52
“Я б не дозволив будувати ЖК біля замку” - Андрій Разумовський про будинок на Кафедральній
Сьогодні, 11:39