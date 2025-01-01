На Волині священник за 10 тисяч доларів висвятив військовозобов'язаного чоловіка у диякони
Сьогодні, 13:00
На Волині правоохоронці викрили священнослужителя, який за 10 тис. доларів обіцяв відстрочку від мобілізації через висвячення у диякони. За скоєне йому загрожує до восьми років тюрми.
Про це у коментарі ZAXID.NET повідомила 22 вересня речниця спецпрокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко.
За даними слідства, волинський священник пообіцяв за 10 тис. доларів винагороди висвятити військовозобов’язаного у диякони однієї з церков, завдяки чому чоловік отримав би відстрочку від мобілізації та був би виключений з реєстру «Оберіг».
«Щоб надати такому висвяченню вигляду справжнього, отець пропонував придбати спеціальний одяг, а також рекомендував вивчити певні біблійні тексти. Частину хабаря у розмірі 80 тис. грн він отримав на банківську картку, решту – 8 тис. доларів – готівкою під час особистої зустрічі», – розповіла Юлія Шевченко.
Під час санкціонованих обшуків вдома та в автомобілях ієрея виявили засоби зв’язку, банківські картки та інші речові докази.
Священнику оголосили підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України (одержання неправомірної вигоди за вплив на службових осіб, поєднане з вимаганням). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі прокурори подали до суду клопотання про обрання для підозрюваного запобіжного заходу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у коментарі ZAXID.NET повідомила 22 вересня речниця спецпрокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко.
За даними слідства, волинський священник пообіцяв за 10 тис. доларів винагороди висвятити військовозобов’язаного у диякони однієї з церков, завдяки чому чоловік отримав би відстрочку від мобілізації та був би виключений з реєстру «Оберіг».
«Щоб надати такому висвяченню вигляду справжнього, отець пропонував придбати спеціальний одяг, а також рекомендував вивчити певні біблійні тексти. Частину хабаря у розмірі 80 тис. грн він отримав на банківську картку, решту – 8 тис. доларів – готівкою під час особистої зустрічі», – розповіла Юлія Шевченко.
Під час санкціонованих обшуків вдома та в автомобілях ієрея виявили засоби зв’язку, банківські картки та інші речові докази.
Священнику оголосили підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України (одержання неправомірної вигоди за вплив на службових осіб, поєднане з вимаганням). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі прокурори подали до суду клопотання про обрання для підозрюваного запобіжного заходу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У громаді на Волині вшанували трьох полеглих Героїв
Сьогодні, 13:33
На Волині священник за 10 тисяч доларів висвятив військовозобов'язаного чоловіка у диякони
Сьогодні, 13:00
Обвалився морський експорт нафтопродуктів із росії
Сьогодні, 12:40