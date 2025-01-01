На Волині священник за 10 тисяч доларів висвятив військовозобов'язаного чоловіка у диякони





Про це у коментарі ⁦Юлія Шевченко.



За даними слідства, волинський священник пообіцяв за 10 тис. доларів винагороди висвятити військовозобов’язаного у диякони однієї з церков, завдяки чому чоловік отримав би відстрочку від мобілізації та був би виключений з реєстру «Оберіг».



«Щоб надати такому висвяченню вигляду справжнього, отець пропонував придбати спеціальний одяг, а також рекомендував вивчити певні біблійні тексти. Частину хабаря у розмірі 80 тис. грн він отримав на банківську картку, решту – 8 тис. доларів – готівкою під час особистої зустрічі», – розповіла Юлія Шевченко.



Під час санкціонованих обшуків вдома та в автомобілях ієрея виявили засоби зв’язку, банківські картки та інші речові докази.



Священнику оголосили підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України (одержання неправомірної вигоди за вплив на службових осіб, поєднане з вимаганням). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі прокурори подали до суду клопотання про обрання для підозрюваного запобіжного заходу.

