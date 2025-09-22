Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО
Сьогодні, 09:15
Учора два німецьких винищувачі піднімалися у небо для перехоплення російського військового літака над Балтійським морем.
Повітряні сили країни повідомили, що російський розвідувальний Іл-20 вимкнув транспондери та ігнорував запити про контакт, пише LB.uа з посиланням на The Guardian.
Німеччина відправила до нього два літаки Eurofighters. Вони злетіли з міжнародної бази в Росток-Лааге.
Представництво Німеччини у НАТО повідомило, що після візуальної ідентифікації літака Бундесвер передав його супровід шведським партнерам по НАТО.
Цей випадок збільшив напруженість між НАТО й Росією, яка минулого тижня порушила повітряний простір Естонії трьома МіГ-31.
Президент США Дональд Трамп на запитання про те, чи буде він захищати країни Євросоюзу у випадку російської агресії, сказав: "Так. Я б так робив. Я б так робив". Раніше він казав, що йому "не подобається" вторгнення російських винищувачів.
Порушення повітряного простору НАТО
19 вересня в Балтійському морі два російські винищувачі здійснили низький проліт над буровою платформою Petrobaltic, яка належить компанії Orlen Petrobalti. Літаки пролетіли в межах охоронної зони платформи, тим самим порушивши її безпеку.
Того ж дня російські винищувачі без дозволу перетнули повітряний простір Естонії.
На провокацію відреагували, зокрема, президентка Єврокомісії, а Естонія запросила консультації з НАТО за статтею 4 статуту Альянсу.
Вторгнення літаками Росія здійснила після того, як її дрони залетіли на територію Польщі і Румунії.
