Переселенці і ветерани на Волині опановують агробізнес

вивчають агробізнес, маркетинг, виробництво, а також опановують навики керування трактором.



Про це інформує



Навчання відбувається у рамках проєкту "Сприяння розвитку малого бізнесу та підвищення інклюзивності жінок-фермерів" у співпраці з Японським агентством міжнародного співробітництва, розповів директор центру Ростислав Войтюк.



У проєкті беруть участь 5 переселенців, 4 учасники бойових дій, троє жінок, чиї чоловіки воюють і волиняни, які прагнуть розвивати аграрне виробництво.



Олена Зінченко приїхала на Волинь із Макіївки у 2017 році. Мама трьох дітей за освітою – бухгалтерка. Зі слів жінки, на роботу влаштуватися важко, тому хоче спробувати себе у сільському господарстві. "Я жила у багатоповерхівці і не знала, що таке город. А тут я вирішила, що хочу займатися полуницею і малиною", — говорить переселенка.



Віталій – з села Чаруків. Після строкової служби у прикордонних військах будував багатоповерхівки у Криму та Києві. Після Революції гідності пішов захищати країну, поблизу Савур-могили отримав поранення і звільнився із лав ЗСУ. Після реабілітації познайомився із жителями Курахового, що на Донеччині, які продали йому сільгосптехніку. З того часу чоловік почав господарювати.



"Зараз займаюся пшеницею, зерновими. Але, планую і хочу зайнятися садівництвом", — сказав ветеран.



Учасникам проєкту волиняни показували як правильно вирощувати яблука і груші, обрізати і прищеплювати саджанці дерев.



Технологією агровиробництва, сортуванням яблук зацікавилася Марія Яндульська із Донеччини. Дівчина приїхала на Волинь у перші дні повномасштабного вторгнення.



"Згадувати це дуже тяжко. Моє майно не підлягає відновленню. Вирішила взяти участь у цьому тренінгу, тому що мені це цікаво, — ділиться переселенка. — Я не думала, що виробництво яблук, сортування, так відбувається. Я поспілкувалася з працівниками і дізналася дуже багато усього".



Як зазначив Ростислав Войтюк, упродовж двох років після завершення проєкту, партнери підтримуватимуть учасників навчання, які візьмуться за розвиток сільського господарства в Україні.





У Волинському центрі підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів агропромислового комплексу 20 переселенців, учасників бойових дій і вразливі категорії населення, маркетинг, виробництво, а також опановують навики керування трактором.Про це інформує Суспільне Навчання відбувається у рамках проєкту "Сприяння розвитку малого бізнесу та підвищення інклюзивності жінок-фермерів" у співпраці з Японським агентством міжнародного співробітництва, розповів директор центруУ проєкті беруть участь 5 переселенців, 4 учасники бойових дій, троє жінок, чиї чоловіки воюють і волиняни, які прагнуть розвивати аграрне виробництво.приїхала на Волинь із Макіївки у 2017 році. Мама трьох дітей за освітою – бухгалтерка. Зі слів жінки, на роботу влаштуватися важко, тому хоче спробувати себе у сільському господарстві. "Я жила у багатоповерхівці і не знала, що таке город. А тут я вирішила, що хочу займатися полуницею і малиною", — говорить переселенка.– з села Чаруків. Після строкової служби у прикордонних військах будував багатоповерхівки у Криму та Києві. Після Революції гідності пішов захищати країну, поблизу Савур-могили отримав поранення і звільнився із лав ЗСУ. Після реабілітації познайомився із жителями Курахового, що на Донеччині, які продали йому сільгосптехніку. З того часу чоловік почав господарювати."Зараз займаюся пшеницею, зерновими. Але, планую і хочу зайнятися садівництвом", — сказав ветеран.Учасникам проєкту волиняни показували як правильно вирощувати яблука і груші, обрізати і прищеплювати саджанці дерев.Технологією агровиробництва, сортуванням яблук зацікавиласяіз Донеччини. Дівчина приїхала на Волинь у перші дні повномасштабного вторгнення."Згадувати це дуже тяжко. Моє майно не підлягає відновленню. Вирішила взяти участь у цьому тренінгу, тому що мені це цікаво, — ділиться переселенка. — Я не думала, що виробництво яблук, сортування, так відбувається. Я поспілкувалася з працівниками і дізналася дуже багато усього".Як зазначив Ростислав Войтюк, упродовж двох років після завершення проєкту, партнери підтримуватимуть учасників навчання, які візьмуться за розвиток сільського господарства в Україні.

