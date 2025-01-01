Переселенці і ветерани на Волині опановують агробізнес

У Волинському центрі підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів агропромислового комплексу 20 переселенців, учасників бойових дій і вразливі категорії населення вивчають агробізнес, маркетинг, виробництво, а також опановують навики керування трактором.

Про це інформує Суспільне.

Навчання відбувається у рамках проєкту "Сприяння розвитку малого бізнесу та підвищення інклюзивності жінок-фермерів" у співпраці з Японським агентством міжнародного співробітництва, розповів директор центру Ростислав Войтюк.

У проєкті беруть участь 5 переселенців, 4 учасники бойових дій, троє жінок, чиї чоловіки воюють і волиняни, які прагнуть розвивати аграрне виробництво.
Олена Зінченко приїхала на Волинь із Макіївки у 2017 році. Мама трьох дітей за освітою – бухгалтерка. Зі слів жінки, на роботу влаштуватися важко, тому хоче спробувати себе у сільському господарстві. "Я жила у багатоповерхівці і не знала, що таке город. А тут я вирішила, що хочу займатися полуницею і малиною", — говорить переселенка.
Віталій – з села Чаруків. Після строкової служби у прикордонних військах будував багатоповерхівки у Криму та Києві. Після Революції гідності пішов захищати країну, поблизу Савур-могили отримав поранення і звільнився із лав ЗСУ. Після реабілітації познайомився із жителями Курахового, що на Донеччині, які продали йому сільгосптехніку. З того часу чоловік почав господарювати.

"Зараз займаюся пшеницею, зерновими. Але, планую і хочу зайнятися садівництвом", — сказав ветеран.
Учасникам проєкту волиняни показували як правильно вирощувати яблука і груші, обрізати і прищеплювати саджанці дерев.
Технологією агровиробництва, сортуванням яблук зацікавилася Марія Яндульська із Донеччини. Дівчина приїхала на Волинь у перші дні повномасштабного вторгнення.

"Згадувати це дуже тяжко. Моє майно не підлягає відновленню. Вирішила взяти участь у цьому тренінгу, тому що мені це цікаво, — ділиться переселенка. — Я не думала, що виробництво яблук, сортування, так відбувається. Я поспілкувалася з працівниками і дізналася дуже багато усього".
Як зазначив Ростислав Войтюк, упродовж двох років після завершення проєкту, партнери підтримуватимуть учасників навчання, які візьмуться за розвиток сільського господарства в Україні.


