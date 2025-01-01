На Волині на утримання доріг хочуть витратити півмільярда





Департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва Волинської облдержадміністрації опублікував шість тендерів на відповідні послуги, - пишуть



Тривають наступні торги:



- на послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення північної частини Ковельського району протяжністю 1027,4 км; очікувана вартість – 126 002 579 грн;



на послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення північної частини Ковельського району протяжністю 593,1 км; очікувана вартість – 74 106 487 грн;



- на послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Луцького району протяжністю 688,4 км; очікувана вартість – 117 298 091 грн;



- на послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Луцького району протяжністю 659,4 км; очікувана вартість – 81 445 834 грн;



- на послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Камінь-Каширського району протяжністю 655 км; очікувана вартість – 49 119 430 грн;



- на послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Володимирського району протяжністю 776,3 км; очікувана вартість – 72 327 948 грн.



Експлуатаційне утримання доріг передбачатиме, наприклад, очищення водовідвідних канав, засипання промоїн і просідань, планування та укріплення узбіч, прибирання сміття, обрізування та проріджування крон дерев, скошування трави, вирізання кущів, холодне фрезерування доріг, ліквідіацію вибоїн, встановлення дорожніх знаків, влаштування металевого бар’єрного огородження, нанесення горизонтальної розмітки, прибирання автобусних зупинок і павільйонів, періодичний огляд дороги, а також зимове утримання, як-от приготування піщано-соляної суміші, розподілення протиожеледних матеріалів, очищення доріг від снігу, посипання дорожнього покриття протиожеледними матеріалами, сколювання льоду.



Ці послуги мають надаватися на дорогах області до 31 грудня 2026 року.



Серед вимог до учасників торгів – наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, наявність працівників відповідної кваліфікації та наявність досвіду виконання аналогічних робіт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення на Волині спрямують понад 520 мільйонів гривень.Департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва Волинської облдержадміністрації опублікував шість тендерів на відповідні послуги, - пишуть Волинські новини Тривають наступні торги:- на послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення північної частини Ковельського району протяжністю 1027,4 км; очікувана вартість – 126 002 579 грн;на послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення північної частини Ковельського району протяжністю 593,1 км; очікувана вартість – 74 106 487 грн;- на послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Луцького району протяжністю 688,4 км; очікувана вартість – 117 298 091 грн;- на послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Луцького району протяжністю 659,4 км; очікувана вартість – 81 445 834 грн;- на послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Камінь-Каширського району протяжністю 655 км; очікувана вартість – 49 119 430 грн;- на послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Володимирського району протяжністю 776,3 км; очікувана вартість – 72 327 948 грн.Експлуатаційне утримання доріг передбачатиме, наприклад, очищення водовідвідних канав, засипання промоїн і просідань, планування та укріплення узбіч, прибирання сміття, обрізування та проріджування крон дерев, скошування трави, вирізання кущів, холодне фрезерування доріг, ліквідіацію вибоїн, встановлення дорожніх знаків, влаштування металевого бар’єрного огородження, нанесення горизонтальної розмітки, прибирання автобусних зупинок і павільйонів, періодичний огляд дороги, а також зимове утримання, як-от приготування піщано-соляної суміші, розподілення протиожеледних матеріалів, очищення доріг від снігу, посипання дорожнього покриття протиожеледними матеріалами, сколювання льоду.Ці послуги мають надаватися на дорогах області до 31 грудня 2026 року.Серед вимог до учасників торгів – наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, наявність працівників відповідної кваліфікації та наявність досвіду виконання аналогічних робіт.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію