Рош га-Шана 2025: головні традиції, заборони та як потрібно готуватися до свята

Рош га-Шана, або Єврейський Новий рік, є одним із найважливіших свят у юдаїзмі. Це не просто початок нового року, а час духовного оновлення, осмислення минулого та планування майбутнього.Коли у 2025 році відзначається Рош га-Шана, як підготуватися до цього свята, які є традиції та заборони, розповідає РБК-Україна.Свято Рош га-Шана припадає на осінній місяць тішрей за єврейським календарем. Дати його святкування змінюються щороку. У 2025 році Рош га-Шана відзначатимуть з вечора 22 вересня до вечора 24 вересня.Рош га-Шана у перекладі з івриту означає "голова року". Це не гучне святкування, а радше духовний початок - час молитви, саморефлексії та надії на краще майбутнє. Протягом двох днів у синагогах звучить шофар - баранячий ріг, що закликає людей до покаяння."Рош га-Шана - один із головних єврейських свят. Він означає початок Нового року і початок циклу оновлення. Дослівно Рош га-Шана перекладається, як "Голова року". З цього дня ми починаємо відлік нового смислу релігійно-філософського життя. Святкування в основному полягає у додаткових молитвах, бо з Рош га-Шана розпочинається 10-денний цикл, коли єврей має пройти спокуту, згадати свої гріхи за минулий рік і прийти "очищеним" та осмисленим до іншого свята - Йом-Кіпур, який називають Судним день. Він настає через 10 днів після Рош га-Шана", - пояснив у інтерв'ю для РБК-Україна директор Українсько-Ізраїльського Інституту стратегічних досліджень імені Голди Меїр, художник і громадський діяч, доктор психології Альберт Фельдман.Він розповів, що оскільки у ці дні євреї згадують свої гріхи за минулий рік, то їх ще називають страшними днями. Вони не є ні святковими, ні траурними, але в цей період людина має більше думати про свої вчинки, більше молитися."Ці 10 днів після Рош га-Шана - це дні спокути та сповіді перед самим собою, оскільки євреї не сповідаються перед рабинами чи релігійним авторитетам. Ми самі для себе робимо висновки, які змушують нас стати кращими, провести наступник рік праведніше, із більшою кількістю добрих справ", - додав Альберт Фельдман.Період, що передує святу Рош га-Шана, називається місяцем елул. Це час духовного приготування.Каяття (тшува). Євреї приділяють час самоаналізу, переосмисленню своїх вчинків і каяттю за гріхи, скоєні протягом року. Вважається, що саме в Рош га-Шана Бог судить усіх людей.Прощення. Напередодні свята заведено просити прощення у тих, кого ви могли образити. Без щирого примирення з людьми, примирення з Богом неможливе.Підготовка до свята. Люди проводять прибирання, готують традиційні страви, прикрашають домівки та готуються до святкової молитви в синагозі.Цьогоріч Рош га-Шана настане 22 вересня близько 8 години вечора. У цей момент закінчиться перша молитва до свята. Її читають у всіх синагогах світу практично одночасно. Після неї - святкова трапеза із символічними продуктами, які є візуальними символами Нового року.Слухання шофара. Це головний ритуал свята. Шофар - це спеціальний ритуальний інструмент, зроблений з баранячого рогу. Його звук закликає віруючих до духовного пробудження і покаяння. Сурмлінням відкривають свято і ним закривають на 10-й день, коли відзначають Судний день. А на сам Рош га-Шана не сурмлять.Святкова трапеза. На столі обов'язково мають бути символічні страви, що уособлюють побажання на майбутній рік.Яблука з медом. Їх їдять, щоб рік був "солодким".Кругла хала. Вона символізує циклічність року.Гранат. Зерна граната символізують добрі справи. Вважається, що в ньому стільки ж насінин, скільки заповідей у Торі (613)."Голова" риби. Її їдять, щоб бути "на чолі", а не в "хвості".Ташліх. У перший день свята люди йдуть до водойми, щоб символічно "скинути" свої гріхи у воду. Вони читають молитви та струшують одяг над водою, щоб почати новий рік з чистою душею."На святковому столі має бути гранат - це одночасно символ Нового року і символом 613 заповідей. А ще - символом багатства і всього найкращого, що люди хочуть побажати одне одному у Новому році. Також мають бути яблука. Їхня округла форма - це завершеність і повнота року. Ще один важливий символ - на столі обов’язково має бути приготована голова риби або голова барана. Це символи початку, лідерства, нового старту", - розповів Альберт Фельдман.Він додав, що під час вечері запалюють дві свічки й уявлення про мінору під час трапези - помилкове.Поширеним є помилкове уявлення про мінору під час трапези, але її можна запалювати тільки у храмі (синагога - не вважається храмом, євреї визнають лише Єрусалимський храм: вперше його зруйнували у VI ст. до н.е, вдруге - у 69 році н.е. За юдейським вченням, втретє храм постане після пришестя месії, - Ред.). У свято ми вітаємо одне одного словами "Шана тува" - гарного року!", - розповів директор інституту досліджень.За словами Фельдмана, більшість євреїв на святкування Рош га-Шана йдуть у синагоги, але можна відзначати й вдома. Головна умова - щоб за столом було 10 дорослих чоловіків (від 13 років)."Бо колективна молитва вважається дійсною, коли присутні 10 чоловіків після обряду повноліття. Це не жорстка вимога, але в ідеалі має бути так", - підкреслив фахівець.Заборони на Рош га-ШанаЯк і в інші важливі єврейські свята, на Рош га-Шана існує низка заборон.Заборона на працю. У дні свята заборонено виконувати будь-яку роботу.Заборона на використання вогню. Дозволено лише використовувати вогонь, перенесений з іншого джерела, запаленого напередодні свята.Заборона на користування транспортом. Заведено залишати транспорт і проводити свято вдома або в синагозі.Особливості святкування Рош га-Шана в УкраїніЗагалом усі єврейські громади живуть за однаковими правилами. Звісно, деякі моменти недоступні в Україні, але святкування Рош га-Шана відбувається так само як в Ізраїлі.За словами Фельдмана, в Україні під час свята читають ще одну окрему молитву - за перемогу України та мир."А ще у діаспорі здавна склалась традиція, що всі свята відзначають два дні. Колись не було точних технологій і була ймовірність помилитись із датою, тому краще захопити ще один день, щоб не пропустити свято. В Ізраїлі Рош га-Шана святкують два дні, коли воно випадає на суботу, бо це найважливіший день у євреїв", - пояснив директор інституту досліджень.