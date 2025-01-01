Чи очікувати магнітні бурі 22 вересня: прогноз

У понеділок, 22 вересня, очікується сонячна активність з К-індексом 4,7 (червоний рівень), що відповідає сильним магнітним бурям.Про це повідомляє meteoagent.За даними Meteoprog, напередодні сонячна активність була на помірному рівні. Минулої доби на Сонці зафіксували два спалахи класу С. Вони майже не впливають на Землю.“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.