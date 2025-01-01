Долар подорожчає, євро подешевшає: Нацбанк оголосив курс гривні на 22 вересня





Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.



Офіційні курси валют на понеділок, 22 вересня, становитимуть:



1 долар США - 41,25 грн (41,24 грн станом на 19 вересня);

1 євро - 48,42 грн (48,78 грн станом на 19 вересня).

