Долар подорожчає, євро подешевшає: Нацбанк оголосив курс гривні на 22 вересня
Сьогодні, 03:11
Долар офіційно подорожчав на 1 копійку, євро подешевшало на 36 копійок.
Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.
Офіційні курси валют на понеділок, 22 вересня, становитимуть:
1 долар США - 41,25 грн (41,24 грн станом на 19 вересня);
1 євро - 48,42 грн (48,78 грн станом на 19 вересня).
